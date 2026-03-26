Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Harta Kekayaan Arief Muhammad, Influencer Pemilik RM Padang Payakumbuah

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Kamis, 26 Maret 2026 |21:01 WIB
Harta Kekayaan Arief Muhammad, Influencer Pemilik RM Padang Payakumbuah
Harta Kekayaan Arief Muhammad, Influencer Pemilik RM Padang Payakumbuah (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Harta kekayaan Arief Muhammad, influencer pemilik RM Padang Payakumbuah. Arief Muhammad mendirikan Rumah Makan Padang Payakumbuah pada Juni 2022.

Awalnya, Arief Muhammad pernah dinobatkan sebagai Duta Nasi Padang oleh Wakil Gubernur Sumatera Barat Audy Joinaldy periode 2021-2025 untuk memperkenalkan masakan khas Minang yang otentik ke seluruh pelosok negeri.

Dari situ, Arief bersama rekannnya tergugah untuk mendirikan Rumah Makan Payakumbuah yang menyajikan makanan khas Minang dengan rasa yang masih otentik. Di bawah bendera usaha PT Rasa Muda Makmur (Akang Group) Arief mulai menapaki dunia bisnisnya. Sementara, PT Makan Padang Pakai Tangan adalah badan hukum di balik Rumah Makan Padang Payakumbuah.

Bahkan bisnis Rumah Makan Padang Payakumbuah ini menawarkan kerja sama franchise atau waralaba. Bagi masyarakat yang berminat membuka Payakumbuah harus menyiapkan biaya investasi mulai dari Rp1,45 miliar.

Biaya tersebut tidak termasuk renovasi gerai, furniture, dapur, peralatan makan dan masak, biaya operasional, sewa tempat, serta izin reklame.

Jika ditotal, estimasi biayanya bisa mencapai sekitar Rp4 miliar. Biasanya, biaya investasi di luar paket fix Rp1,45 miliar akan menyesuaikan kembali dengan lokasi outlet RM Padang Payakumbuah.

Sementara, hingga akhir 2024, Rumah Makan Padang Payakumbuah milik Arief Muhammad telah memiliki lebih dari 17 outlet yang tersebar di berbagai kota, termasuk Jakarta (SCBD, Benhil, Menteng), Semarang, Malang, dan Yogyakarta, dengan target ekspansi besar melalui sistem kemitraan. 

Selain bisnis Rumah Makan Padang Payakumbuah, Arief Muhammad juga mendapatkan pundi-pundi kekayaan dari bisnis lain. Berikut ini Okezone rangkum harta kekayaan Arief Muhammad, influencer pemilik RM Padang Payakumbuah.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/24/455/3208540/haji_bustaman-IJfN_large.png
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement