Perbandingan Kekayaan Bupati Lebak Hasbi Jayabaya dengan Wabup Amir Hamzah yang Ribut di Acara Halalbihalal

JAKARTA - Perbandingan kekayaan Bupati Lebak Hasbi Jayabaya dengan Wabup Amir Hamzah yang ribut di acara halalbihalal. Bupati Lebak Hasbi Jayabaya dan Wakil Bupati Lebak Amir Hamzah sempat bersitegang saat acara halalbihalal di Pendopo Bupati Lebak, Senin 30 Maret 2026.

Keduanya cekcok hingga wakil bupati walk out saat acara lantaran bupati secara terang-terangan menyinggung status wabup sebagai mantan narapidana di hadapan para aparatur sipil negara (ASN).

Namun, keduanya sepakat berdamai. Bupati Lebak Hasbi Asyidiki Jayabaya mendatangi kediaman Wakil Bupati Amir Hamzah pada Rabu 1 April 2026 sebagai langkah rekonsiliasi.

Dalam pertemuan tersebut, Hasbi yang didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Lebak beserta ulama menyampaikan permohonan maaf secara langsung kepada Amir Hamzah. Dia menegaskan bahwa keduanya sepakat menutup dinamika yang terjadi sebelumnya dan kembali fokus menjalankan roda pemerintahan.

“Atas nama pribadi dan bersama Pak Wakil, kami berkomitmen untuk fokus bekerja bagi masyarakat serta menjaga stabilitas pemerintahan. Apa yang terjadi sebelumnya kita anggap selesai,” ujar Hasbi.

Hasbi juga menekankan bahwa hubungan dirinya dengan Amir Hamzah tidak hanya sebatas mitra kerja dalam pemerintahan, tetapi juga memiliki kedekatan secara personal sebagai junior dan senior.

Sementara itu, baik Hasbi maupun Amir sepakat untuk mengedepankan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing.