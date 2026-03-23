Harta Kekayaan Putra Rizky Bustaman, Menantu Haji Isam yang Beri Hadiah Mobil ke Pembalap Veda Ega Pratama

JAKARTA - Harta kekayaan Putra Rizky Bustaman, menantu Haji Isam yang beri hadiah mobil ke pembalap Veda Ega Pratama. Pembalap Honda Team Asia, Veda Ega Pratama, mendapatkan hadiah mobil usai naik podium di Moto3 Brasil 2026 yang berlangsung di Sirkuit Internasional Ayrton Senna, Goiana, Brasil pada Minggu 22 Maret 2026 malam WIB. Hadiah mobil itu diberikan Putra Rizky Bustaman yang dikenal memiliki tim balap HP969 RACING TEAM.

“Kalau udah pulang ke Indonesia, mampir ke rumahku ya jemput hadiah mobil untukmu. Terima kasih telah membuat semua kita bangga,” tulis Putra Rizky Bustaman di akun Instagram-nya, @hputra969_racingteam, sembari menampilkan foto Veda Ega Pratama sedang selebrasi keberhasilan naik podium Moto3 Brasil 2026.

Putra Rizky Bustaman merupakan menantu Haji Isam yang dikenal sebagai salah satu orang terkaya di Indonesia. Haji Isam, pengusaha sukses asal Kalimantan Selatan, memiliki kedekatan dengan Presiden Prabowo Subianto dan sering diundang ke Istana untuk membahas dukungan terhadap program pemerintah.

Bahkan, Andi Syamsuddin Arsyad atau yang lebih dikenal Haji Isam ini menerima bintang Mahaputra Utama dari Presiden Prabowo pada Senin 25 Agustus 2025.

Haji Isam mendapat Bintang Mahaputera Utama karena dinilai berjasa luar biasa dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional. Dia membangun kiprah bisnis terutama di bidang pertambangan, batu bara, transportasi dan infrastruktur yang membuka banyak lapangan pekerjaan.

Lalu apa saja sumber harta kekayaan Putra Rizky Bustaman sang menantu Haji Isam? Berikut Okezone rangkum dari berbagai sumber, Jakarta, Senin (23/3/2026).

Putra Rizky Bustaman menikah dengan anak Haji Isam yakni Liana Saputri (Liana Jhonlin) pada 2020. Pasangan ini dikenal sebagai pengusaha sukses yang mengelola berbagai lini bisnis, mulai dari transportasi tambang, perkebunan kelapa sawit, hingga kuliner.

Sementara, Putra Rizky Bustaman diketahui merupakan anak dari pemilik jaringan restoran Padang Sederhana (SA) yang sudah tersebar di hampir wilayah Indonesia.

Selain itu, Putra Rizky Bustaman yang akrab dipanggil Haji Putra ini memiliki perusahaan PT Lintas Fortuna Nusantara yang bergerak di sektor transportasi tambang batu bara. Kemudian, dirinya juga mengelola pabrik gula di Sulawesi Tenggara dan memiliki tim balap motor, H. Putra969 Racing Team yang dikenal memiliki finansial kuat dan sering mendominasi kejuaraan road race nasional dan Asia (ARRC).

Dengan sumber kekayaan tersebut, tidak heran Putra Rizky Bustaman, menantu Haji Isam memberi hadiah mobil ke pembalap Veda Ega Pratama.