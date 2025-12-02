Harga Emas Antam Hari Ini Makin Mahal! Naik Rp10.000 Jadi Rp2.425.000 per Gram

JAKARTA - Harga emas Antam logam mulia pada hari ini, Selasa 2 Desember 2025 naik Rp10.000 menjadi Rp2.425.000 per gram dibanding harga sebelumnya Rp2.415.000 per gram.

Sejalan dengan buyback atau harga yang didapat jika pemilik emas ingin menjual emas batangan juga naik Rp10.000 ke Rp2.286.000.

Harga emas Antam tersebut berlaku di Gedung Antam, Jakarta. Adapun di laman resmi tersebut untuk saat ini beberapa macam emas masih belum tersedia.

Saat ini, PPN tidak dipungut sesuai PP Nomor 49 Tahun 2022. Nilai PPN tidak diperhitungkan dalam perhitungan grand total.

Sesuai dengan PMK Nomor 48 tahun 2023 dengan tarif 0,25 persen (sesuai ketentuan yang berlaku) dan akan diterbitkan bukti potong PPh 22 oleh PT ANTAM Tbk sebagai Penjual.

Berikut rincian harga pecahan emas Antam hari ini dari laman resmi Logam Mulia, Jakarta, Selasa (2/12/2025):