Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

MNC Sekuritas Sharia Investment Festival 2026: Simak Tips Ramadan Produktif bersama MNC Asset Sore Ini!

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Jum'at, 20 Februari 2026 |14:10 WIB
MNC Sekuritas Sharia Investment Festival 2026: Simak Tips Ramadan Produktif bersama MNC Asset Sore Ini!
MNC Sekuritas Sharia Investment Festival 2026: Simak Tips Ramadan Produktif bersama MNC Asset Sore Ini!
A
A
A

JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group, yang saat ini mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT MNC Kapital Indonesia Tbk. Bukan hanya menyediakan layanan investasi saham, MNC Sekuritas juga menyediakan investasi pasar modal berbasis syariah seperti saham syariah dan reksa dana syariah yang dapat dijadikan sebagai alternatif investor untuk berinvestasi.

Bulan Ramadan menjadi saat yang ditunggu-tunggu, selain untuk mendekatkan diri dengan Sang Pencipta, juga untuk instrospeksi diri dalam berbagai aspek kehidupan. Selama Ramadan, banyak orang mengalami perubahan pola konsumsi dan ekonomi. Banyak yang mencari cara untuk menjaga arus kas tetap stabil dan pada saat yang sama menyiapkan masa depan.

Jangan lewatkan THR Live “Ramadan Produktif: Saatnya Mulai Investasi Reksa Dana” pada Jumat (20/2/2026) pukul 15.00 WIB bersama Business Manager MNC Asset Management Annafrid Nikijuluw, dipandu oleh Senior Marketing of Mutual Fund MNC Sekuritas Wesly Andri. Saksikan melalui Instagram @mncsekuritasid

Keseluruhan rangkaian kegiatan edukasi MNC Sharia Investment Festival 2026 dapat Anda akses melalui link berikut: bit.ly/mncsharia2026

Nikmati layanan investasi pasar modal syariah dari #MNCSekuritas dengan segera mengunduh aplikasi MotionTrade dan jelajahi seamless experience. Aplikasi MotionTrade dapat diunduh di Google PlayStore dan Apple AppStore dengan link unduh onelink.to/motiontrade MNC Sekuritas, Invest with The Best!


 

(Dani Jumadil Akhir)

Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/19/278/3202506/mnc_sekuritas-8e9v_large.jpg
Ramadan Produktif dengan Rangkaian Edukasi Webinar dan Instagram Live di MNC Sharia Investment Festival 2026 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/12/278/3201237/mnc_sekuritas-ZkuS_large.jpg
Saksikan IG Live Research Corner Trend Adalah Teman Sore Ini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/10/278/3200783/mnc_sekuritas-MQ1t_large.jpg
Perluas Akses Investasi Pasar Modal, MNC Sekuritas Resmikan Kantor Cabang di Bogor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/05/278/3199796/mnc_sekuritas-GOHN_large.jpg
IG Live MNC Sekuritas Bahas Strategi Investasi di Tengah Dinamika IHSG Bersama Korea Investment Management
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/02/278/3199092/mnc_sekuritas-n1d7_large.jpg
Buktikan Skill Trading Anda di MotionTrade Trading Competition!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/29/278/3198276/mnc_sekuritas-PnLy_large.jpg
Kupas Tuntas Fitur MotionTrade di IG Live MNC Sekuritas: Unboxing MotionTrade Pro Sore Ini!
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement