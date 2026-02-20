MNC Sekuritas Sharia Investment Festival 2026: Simak Tips Ramadan Produktif bersama MNC Asset Sore Ini!

JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group, yang saat ini mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT MNC Kapital Indonesia Tbk. Bukan hanya menyediakan layanan investasi saham, MNC Sekuritas juga menyediakan investasi pasar modal berbasis syariah seperti saham syariah dan reksa dana syariah yang dapat dijadikan sebagai alternatif investor untuk berinvestasi.

Bulan Ramadan menjadi saat yang ditunggu-tunggu, selain untuk mendekatkan diri dengan Sang Pencipta, juga untuk instrospeksi diri dalam berbagai aspek kehidupan. Selama Ramadan, banyak orang mengalami perubahan pola konsumsi dan ekonomi. Banyak yang mencari cara untuk menjaga arus kas tetap stabil dan pada saat yang sama menyiapkan masa depan.

Jangan lewatkan THR Live “Ramadan Produktif: Saatnya Mulai Investasi Reksa Dana” pada Jumat (20/2/2026) pukul 15.00 WIB bersama Business Manager MNC Asset Management Annafrid Nikijuluw, dipandu oleh Senior Marketing of Mutual Fund MNC Sekuritas Wesly Andri. Saksikan melalui Instagram @mncsekuritasid

Keseluruhan rangkaian kegiatan edukasi MNC Sharia Investment Festival 2026 dapat Anda akses melalui link berikut: bit.ly/mncsharia2026

Nikmati layanan investasi pasar modal syariah dari #MNCSekuritas dengan segera mengunduh aplikasi MotionTrade dan jelajahi seamless experience. Aplikasi MotionTrade dapat diunduh di Google PlayStore dan Apple AppStore dengan link unduh onelink.to/motiontrade MNC Sekuritas, Invest with The Best!





(Dani Jumadil Akhir)

