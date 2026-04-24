Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
Menuju Kota Global, Investor China Jajaki Peluang Investasi di Jakarta

Feby Novalius , Jurnalis-Jum'at, 24 April 2026 |16:03 WIB
Pengusaha Tiongkok menyampaikan ketertarikan untuk berinvestasi di Jakarta. (Foto: Okezone.com/Feby)
A
A
A

JAKARTA — Pemerintah menggelar pertemuan dengan sejumlah pelaku usaha di Shenzhen, China, untuk membahas peluang investasi di sektor kawasan industri dan pengembangan kota. Pertemuan tersebut dihadiri lebih dari 50 pelaku usaha asal Tiongkok dari berbagai sektor, termasuk teknologi, manufaktur, konstruksi, dan pengelolaan kawasan industri.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, investasi di kawasan Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP) bukan hanya soal keuntungan bisnis, tetapi juga kontribusi dalam pembangunan masa depan perkotaan yang modern, inklusif, dan ramah lingkungan. Ia pun mengajak para pelaku usaha tersebut untuk berinvestasi di Jakarta.

“Kami mengundang para pelaku usaha di Shenzhen untuk menjadi bagian dari transformasi Jakarta menuju kota global yang kompetitif dan berkelanjutan,” katanya, Jumat (24/4/2026).

Hal ini disebut sebagai wujud komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mendorong kemudahan investasi, menciptakan iklim usaha yang kondusif, serta memberikan dukungan terhadap pengembangan Kawasan Industri Pulogadung sebagai destinasi investasi strategis di Jakarta.

Sejumlah pengusaha Tiongkok menyampaikan ketertarikan untuk berinvestasi di Jakarta, khususnya di Kawasan Industri Pulogadung, serta menggali lebih lanjut peluang kerja sama yang dapat dikembangkan dalam waktu dekat.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement