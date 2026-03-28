Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ekonomi Jakarta Tumbuh Rp21 Triliun di Lebaran 2026, Ini Pendorongnya

Feby Novalius , Jurnalis-Sabtu, 28 Maret 2026 |16:08 WIB
Mudik ke Jakarta selama Lebaran 2026 mendorong lonjakan wisatawan dan penggunaan transportasi publik. (Foto: Okezone.com/Feby)
A
A
A

JAKARTA – Mudik ke Jakarta selama Lebaran 2026 mendorong lonjakan wisatawan dan penggunaan transportasi publik, sehingga transaksi ekonomi di Ibu Kota meningkat hingga sekitar Rp21 triliun. Lonjakan mobilitas terlihat dari naiknya jumlah penumpang MRT dan LRT, serta melonjaknya kunjungan ke Monas, Ragunan, dan Ancol.

“Program ini tidak hanya mendorong pergerakan ekonomi, tetapi juga meningkatkan penggunaan transportasi publik secara signifikan,” ujar Gubernur Jakarta Pramono Anung, Sabtu (28/3/2026).

Pramono mencatat pengguna MRT mencapai 135.117 penumpang, meningkat sekitar 59 persen dibandingkan tahun lalu. Sementara itu, LRT mencatat 9.987 penumpang, naik sekitar 6 persen.

Di sektor pariwisata, lonjakan pengunjung juga terjadi di sejumlah destinasi unggulan. Kawasan Monas mencatat 126.790 pengunjung, Ragunan 222.991 pengunjung, dan Ancol sekitar 155.000 pengunjung selama masa libur Lebaran.

“Angka ini menunjukkan antusiasme masyarakat yang tinggi untuk menikmati Jakarta sebagai destinasi wisata sekaligus kota aktivitas,” kata Gubernur Pramono.

Capaian tersebut tidak lepas dari kolaborasi lintas sektor dalam program Mudik ke Jakarta, termasuk dukungan dari sektor transportasi dan perhotelan.

“Sampai sebelum Lebaran, nilai transaksi program ini mencapai sekitar Rp21 triliun. Kami berharap hingga 31 Maret dapat melampaui Rp25 triliun,” ujarnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/28/320/3209272//spbu-Mazs_large.jpg
Tenang! SPBU Modular dan Motor Siaga Sediakan BBM di Jalur Padat Arus Balik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/28/338/3209261//bazar_rakyat_di_monas-kCGL_large.jpg
Prabowo Gelar Bazar Rakyat di Monas, Ajak Masyarakat Rayakan Lebaran dalam Kebersamaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/28/338/3209234//krl-VEBP_large.jpg
Hindari Kepadatan di Monas, Penumpang KA Bisa Naik dari Jatinegara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/28/338/3209213//prabowo_subianto-JSsP_large.jpg
Prabowo Hadiri Sembako Murah di Monas, Polisi Imbau Warga Hindari Kawasan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/28/320/3209197//rest_area-eALg_large.jpeg
Waspada Puncak Arus Balik, Ini Rest Area Tol Trans Jawa yang Berpotensi Padat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/27/320/3209014//arus_balik-EXSf_large.jpg
Waspada Puncak Kedua Arus Balik 28–29 Maret di Pelabuhan Ketapang - Gilimanuk
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement