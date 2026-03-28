Tol Japek II Selatan Beroperasi, Alternatif Arus Balik dari Bandung ke Jakarta

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Sabtu, 28 Maret 2026 |11:08 WIB
JAKARTA – Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Selatan (Japek II Selatan) dioperasikan sebagai salah satu solusi untuk mengurai kepadatan arus balik Lebaran 2026 menuju Jakarta. Ruas tol yang saat ini difungsikan secara sementara dinilai efektif mendistribusikan lalu lintas dari arah Bandung dan sekitarnya.

Direktur Utama Jasa Marga, Rivan A. Purwantono, mengatakan pemanfaatan Japek II Selatan menjadi langkah strategis untuk mengurangi beban kendaraan di ruas utama Jalan Tol Jakarta–Cikampek, khususnya di titik rawan kepadatan seperti KM 66.

"Pemudik dari arah Bandung menuju Jakarta dapat memanfaatkan Japek II Selatan yang telah dibuka secara fungsional. Ruas ini diharapkan dapat membantu mendistribusikan arus lalu lintas sehingga mengurangi kepadatan di jalur utama," ujar Rivan dalam keterangan resmi, Jumat (27/3/2026).

Hingga saat ini, arus balik ke wilayah Jabotabek telah mencapai 2,36 juta kendaraan atau sekitar 69,45% dari total proyeksi 3,39 juta kendaraan. Meski demikian, potensi lonjakan kendaraan masih diperkirakan terjadi pada akhir pekan, 28–29 Maret 2026.

Dengan kondisi tersebut, kehadiran Japek II Selatan menjadi penting sebagai jalur alternatif untuk mengantisipasi peningkatan volume kendaraan yang berpotensi memicu kemacetan di ruas utama.

Selain mengoptimalkan jalur alternatif, Jasa Marga juga terus berkoordinasi dengan Kepolisian dalam penerapan rekayasa lalu lintas, termasuk skema one way yang diberlakukan secara situasional guna menjaga kelancaran arus kendaraan.

 

Waspada Puncak Arus Balik, Ini Rest Area Tol Trans Jawa yang Berpotensi Padat
Cegah Macet Horor, Buffer Zone Siap di Arus Balik Ketapang–Gilimanuk
Waspada Puncak Kedua Arus Balik 28–29 Maret di Pelabuhan Ketapang - Gilimanuk
Diskon Tol 30% Masih Berlaku, 2,1 Juta Kendaraan Sudah Kembali ke Jabotabek
Hindari Hoaks, Masyarakat Diminta Cek Info Mudik Lewat Nusantara Hub
Puncak Arus Balik Lebaran 24 Maret, Manfaatkan Diskon Tol 30% di 9 Ruas Ini
