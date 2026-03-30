Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bukti Arus Mudik dan Balik Lebaran 2026 Lancar, Kecepatan Rata-Rata Tol Capai 81 Km/Jam

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Senin, 30 Maret 2026 |12:08 WIB
Arus mudik dan balik Lebaran 2026 lebih lancar dibandingkan tahun sebelumnya. (Foto: Okezone.com/Jasa Marga)
A
A
A

JAKARTA — Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengklaim arus mudik dan balik Lebaran 2026 lebih lancar dibandingkan tahun sebelumnya. Salah satu indikator terlihat dari kecepatan rata-rata kendaraan di ruas tol utama yang tetap tinggi selama periode puncak pergerakan.

Berdasarkan hasil pemantauan selama masa Angkutan Lebaran 2026 pada 13–29 Maret, kecepatan rata-rata kendaraan dari Jakarta menuju Semarang saat arus mudik tercatat mencapai 81,60 kilometer per jam. Sementara pada arus balik dari arah timur ke barat, kecepatan rata-rata mencapai 81,36 kilometer per jam.

Dudy mengatakan capaian tersebut menunjukkan efektivitas kebijakan pengaturan dan pengendalian lalu lintas yang diterapkan selama periode Lebaran. Berbagai rekayasa lalu lintas, termasuk penerapan sistem satu arah (one way) dan pengaturan di titik-titik krusial, dinilai mampu menjaga kelancaran arus kendaraan.

"Kelancaran ini merupakan hasil kerja bersama dan koordinasi lintas sektor yang berjalan dengan baik, baik antara kementerian, lembaga, kepolisian, pemerintah daerah, maupun operator jalan tol," ujarnya dalam penutupan posko Angkutan Lebaran di Kantor Kementerian Perhubungan, Senin (30/3/2026).

Selain itu, pemerintah juga mengoptimalkan pemantauan melalui ribuan titik pengawasan di seluruh jaringan transportasi. Tercatat terdapat lebih dari 7.000 titik CCTV serta puluhan titik pemantauan menggunakan drone yang membantu pengambilan keputusan secara cepat di lapangan.

Dari sisi volume kendaraan, jumlah kendaraan keluar wilayah Jabodetabek selama periode mudik tercatat mencapai 2,96 juta unit, meningkat sekitar 4% dibandingkan tahun lalu. Mayoritas kendaraan bergerak menuju arah timur Pulau Jawa.

Sementara itu, kendaraan yang kembali ke wilayah Jabodetabek pada arus balik tercatat sebanyak 2,70 juta unit, sedikit menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Meski volume cukup besar, arus lalu lintas tetap terjaga dengan baik.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/30/320/3209522//kecelakaan-1o3u_large.jpg
Angka Kecelakaan Mudik dan Arus Balik Lebaran 2026 Turun Signifikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/30/320/3209521//mudik-0YSu_large.jpg
Menhub Klaim 147,55 Juta Pemudik Lebaran 2026 Aman dan Terkendali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/29/338/3209403//kereta-RFLN_large.jpg
Bahaya, Masyarakat Diimbau Tak Beraktivitas di Rel Kereta saat Arus Balik Lebaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/29/340/3209407//arus_balik-75om_large.jpg
Arus Keluar-Masuk Tasikmalaya via Lingkar Gentong Macet, Polisi Rekayasa Lalin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/29/340/3209393//tol_cipali-fM4I_large.jpg
Tol Cipali Lancar, Rest Area Mulai Lengang di Tengah Arus Balik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/29/340/3209365//mudik-gfiD_large.jpg
Puncak Arus Balik, Pemudik Motor Membeludak di Jalur Pantura Cirebon
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement