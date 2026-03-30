Angka Kecelakaan Mudik dan Arus Balik Lebaran 2026 Turun Signifikan

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Senin, 30 Maret 2026 |12:04 WIB
Angka kecelakaan lalu lintas selama mudik dan arus balik Lebaran 2026 mengalami penurunan. (foto: Okezone.com/Jasa Marga)
JAKARTA — Angka kecelakaan lalu lintas selama mudik dan arus balik Lebaran 2026 mengalami penurunan, termasuk penurunan signifikan pada tingkat fatalitas. Penyelenggaraan Angkutan Lebaran 2026 pun mencatat capaian positif dari sisi keselamatan.

Berdasarkan data Integrated Road Safety Management System (IRSMS) Korlantas Polri, selama periode posko 13–29 Maret 2026, jumlah kecelakaan tercatat sebanyak 3.517 kejadian, turun 6,31% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Penurunan yang lebih tajam terjadi pada tingkat fatalitas. Jumlah korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas turun hingga 31,19%. Selain itu, korban luka berat juga menurun sebesar 13,80%.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menilai capaian tersebut merupakan hasil penguatan koordinasi lintas sektor serta penerapan berbagai kebijakan pengendalian transportasi selama periode Lebaran, mulai dari pelaksanaan ramp check (ramcek) pada kendaraan umum, manajemen dan rekayasa lalu lintas, hingga peningkatan pengawasan di lapangan.

"Capaian ini patut kita syukuri, namun juga harus menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan ke depan," ujar Dudy dalam penutupan Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2026 di Jakarta, Senin (30/3/2026).

Ia menegaskan bahwa keselamatan tetap menjadi prioritas utama dalam setiap penyelenggaraan transportasi. Tidak boleh ada kompromi terhadap kelaikan sarana dan prasarana maupun kepatuhan terhadap standar operasional.

 

Menhub Klaim 147,55 Juta Pemudik Lebaran 2026 Aman dan Terkendali
Pasca-Lebaran 2026, Pasokan Pangan Aman dan Harga Stabil
Tenang! SPBU Modular dan Motor Siaga Sediakan BBM di Jalur Padat Arus Balik
Ekonomi Jakarta Tumbuh Rp21 Triliun di Lebaran 2026, Ini Pendorongnya
Puluhan Ribu Pemudik Kembali ke Jakarta via Kampung Rambutan
22 Persen Pemudik Belum Kembali, Korlantas Siapkan One Way Bertahap
