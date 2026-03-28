Pasca-Lebaran 2026, Pasokan Pangan Aman dan Harga Stabil

Tangguh Yudha , Jurnalis-Sabtu, 28 Maret 2026 |17:06 WIB
Pasca-Lebaran 2026, Pasokan Pangan Aman dan Harga Stabil
Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan pasokan pangan tetap terjaga setelah Lebaran 2026. (foto: Okezone.com/IMG)
JAKARTA – Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan pasokan pangan tetap terjaga setelah Lebaran 2026. Pemantauan di sejumlah pasar tradisional menunjukkan harga komoditas pangan strategis, terutama produk unggas dan hortikultura, mulai stabil.

Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa, menyatakan pihaknya meninjau langsung pasar-pasar untuk memantau perkembangan harga dan ketersediaan pangan pasca-Lebaran.

"Kita mengunjungi dua pasar hari ini, yaitu Pasar Rawamangun di Jakarta dan Pasar Ciputat di Tangerang. Di Rawamangun, pedagangnya belum banyak sehingga harga belum sepenuhnya stabil. Sementara di Pasar Ciputat, harganya sudah sangat bagus," ungkap Ketut, Sabtu (28/3/2026).

Berdasarkan hasil pantauan, harga daging ayam ras di Pasar Ciputat tercatat sekitar Rp35.000 per kg, masih di bawah Harga Acuan Penjualan (HAP) tingkat konsumen yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp40.000 per kg.

Komoditas hortikultura juga menunjukkan tren penurunan harga. Harga cabai rawit merah, yang sempat melonjak selama Ramadan, kini turun menjadi sekitar Rp60.000 per kg, mendekati HAP konsumen sebesar Rp57.000 per kg. Sementara itu, harga bawang merah dan cabai merah keriting masing-masing tercatat sekitar Rp40.000 per kg.

"Artinya, di sini harga relatif sangat bagus," tegas Ketut. Ia menilai kondisi tersebut mencerminkan perbaikan stabilitas harga pangan pasca-Lebaran dan diharapkan dapat terus terjaga beberapa waktu ke depan.

Pemerintah menargetkan agar harga pangan pokok strategis terus bergerak menuju kondisi stabil, seiring dengan pasokan domestik yang semakin kuat dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

 

