Harga Pangan Hari Ini: Cabai dan Telur Turun, Minyak Goreng Naik

JAKARTA - Harga pangan menunjukkan tren penurunan pada hari ini. Sejumlah bahan kebutuhan pokok seperti beras, cabai, daging sapi, hingga telur ayam tercatat turun, meski beberapa komoditas lain masih mengalami kenaikan.

Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS) oleh Bank Indonesia, Sabtu (4/4/2026), harga bawang merah naik 3,36 persen menjadi Rp47.650 per kg, sedangkan bawang putih turun 1,49 persen menjadi Rp39.650 per kg.

Penurunan harga juga dialami beras kualitas bawah I yang turun 1,37 persen menjadi Rp14.350 per kg. Sementara itu, beras kualitas bawah II naik 4,48 persen menjadi Rp15.150 per kg, dan beras kualitas medium I stabil di level Rp16.050 per kg.

Beras kualitas medium II turun 1,26 persen menjadi Rp15.700 per kg. Sementara itu, beras kualitas super I turun 2,03 persen menjadi Rp16.900 per kg, dan beras kualitas super II turun 1,79 persen menjadi Rp16.500 per kg.

Harga cabai merah besar turun 6,35 persen menjadi Rp48.700 per kg. Cabai merah keriting turun 16,73 persen menjadi Rp42.550 per kg. Cabai rawit hijau turun 26,79 persen menjadi Rp44.400 per kg, sementara cabai rawit merah turun 1,6 persen menjadi Rp83.150 per kg.

Untuk komoditas daging, daging ayam ras segar naik 1,03 persen menjadi Rp44.000 per kg. Daging sapi kualitas I turun 1,78 persen menjadi Rp146.550 per kg, dan daging sapi kualitas II turun 1,03 persen menjadi Rp139.450 per kg.