Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga Pangan Hari Ini: Cabai dan Telur Turun, Minyak Goreng Naik

Tangguh Yudha , Jurnalis-Sabtu, 04 April 2026 |11:19 WIB
Harga pangan menunjukkan tren penurunan pada hari ini. (foto: Okezone.com/feby)
A
A
A

JAKARTA - Harga pangan menunjukkan tren penurunan pada hari ini. Sejumlah bahan kebutuhan pokok seperti beras, cabai, daging sapi, hingga telur ayam tercatat turun, meski beberapa komoditas lain masih mengalami kenaikan.

Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS) oleh Bank Indonesia, Sabtu (4/4/2026), harga bawang merah naik 3,36 persen menjadi Rp47.650 per kg, sedangkan bawang putih turun 1,49 persen menjadi Rp39.650 per kg.

Penurunan harga juga dialami beras kualitas bawah I yang turun 1,37 persen menjadi Rp14.350 per kg. Sementara itu, beras kualitas bawah II naik 4,48 persen menjadi Rp15.150 per kg, dan beras kualitas medium I stabil di level Rp16.050 per kg.

Beras kualitas medium II turun 1,26 persen menjadi Rp15.700 per kg. Sementara itu, beras kualitas super I turun 2,03 persen menjadi Rp16.900 per kg, dan beras kualitas super II turun 1,79 persen menjadi Rp16.500 per kg.

Harga cabai merah besar turun 6,35 persen menjadi Rp48.700 per kg. Cabai merah keriting turun 16,73 persen menjadi Rp42.550 per kg. Cabai rawit hijau turun 26,79 persen menjadi Rp44.400 per kg, sementara cabai rawit merah turun 1,6 persen menjadi Rp83.150 per kg.

Untuk komoditas daging, daging ayam ras segar naik 1,03 persen menjadi Rp44.000 per kg. Daging sapi kualitas I turun 1,78 persen menjadi Rp146.550 per kg, dan daging sapi kualitas II turun 1,03 persen menjadi Rp139.450 per kg.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari

https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/04/320/3210538//beras-wt80_large.jpg
Bulog Pastikan Penyaluran Beras SPHP Sepanjang 2026, Target 828 Ribu Ton
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/01/320/3209979//pasar-VuaH_large.jpg
Inflasi Maret 2026 0,41%, Pangan dan Transportasi Jadi Sorotan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/30/320/3209590//pasar-LNOx_large.jpg
Usai Lebaran, Sistem Pangan RI Harus Terintegrasi dari Hulu ke Hilir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/29/320/3209355//harga_pangan-NWuf_large.png
Update Harga Pangan di Akhir Pekan: Bawang, Beras hingga Minyak Goreng Naik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/28/320/3209208//pasar-yz6u_large.jpg
Pasca-Lebaran 2026, Pasokan Pangan Aman dan Harga Stabil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/28/320/3209264//mendag-tBWG_large.jpg
Harga Cabai Rawit Merah Tembus Rp100 Ribu, Mendag: Terkendala Cuaca
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement