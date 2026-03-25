Harga Pangan Hari Ini: Cabai Rawit Merah Rp103.000 per Kg, Daging Naik Jadi Rp157.750 per Kg

JAKARTA - Harga pangan nasional masih mengalami kenaikan pasca libur Lebaran 2026. Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS) oleh Bank Indonesia pada Rabu (25/3/2026), mayoritas harga pangan mengalami kenaikan.

Harga bawang merah naik 29,44 persen menjadi Rp58.250 per kg. Diikuti bawang putih naik 24,94 persen menjadi Rp50.600 per kg. Sementara itu beras kualitas bawah I naik 3,86 persen di level Rp14.800 per kg. Untuk beras kualitas bawah II naik 15,41 persen menjadi Rp16.850 per kg.

Kemudian beras kualitas medium I naik 12,3 persen menjadi Rp17.800 per kg. Beras kualitas medium II naik 5,81 persen menjadi Rp16.400 per kg. Beras kualitas super I naik 9,47 persen menjadi Rp18.500 per kg. Sementara beras kualitas super II naik 9,79 persen menjadi Rp17.950 per kg.

Untuk cabai merah besar naik hingga 2,88 persen menjadi Rp58.900 per kg. Cabai merah keriting naik 17,39 persen menjadi Rp66.500 per kg. Selanjutnya cabai rawit hijau naik 43,41 persen menjadi 72.350 per kg. Sementara itu cabai rawit merah turun 6,66 persen menjadi Rp103.000 per kg.