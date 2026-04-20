Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Waspadai Dampak Kenaikan BBM Nonsubsidi ke Harga Pangan

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Senin, 20 April 2026 |12:02 WIB
Waspadai Dampak Kenaikan BBM Nonsubsidi ke Harga Pangan
Komisi VI DPR RI meminta pemerintah mengawasi potensi lonjakan harga sembako atau kebutuhan dasar masyarakat. (Foto: okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Komisi VI DPR RI meminta pemerintah mengawasi potensi lonjakan harga sembako atau kebutuhan dasar masyarakat menyusul meningkatnya harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi. Lonjakan harga kebutuhan pokok dinilai seharusnya tidak berdampak langsung karena hanya BBM dengan RON tinggi yang mengalami kenaikan harga.

"Pemerintah perlu memastikan bahwa kenaikan ini tidak merembet ke harga-harga kebutuhan pokok. Stabilitas harga pangan dan barang penting lainnya harus tetap dijaga, sehingga daya beli masyarakat tidak tergerus," ujar Anggota Komisi VI DPR RI Abdul Alim, Senin (20/4/2026).

Abdul tak menampik kenaikan harga BBM nonsubsidi terasa mendadak. Namun, ia menambahkan penyesuaian tarif tersebut menurutnya merupakan langkah yang tidak terhindarkan dan perlu diambil pemerintah.

Oleh karena itu, politikus PKB ini mengingatkan pemerintah untuk tetap memperhatikan komunikasi kebijakan agar tidak menimbulkan kegelisahan masyarakat.

"Dalam situasi global dan tekanan terhadap sektor energi, kita memahami bahwa penyesuaian harga BBM bisa menjadi opsi yang pada akhirnya harus diambil pemerintah. Namun, momentum dan komunikasi kebijakan ini perlu diperhatikan agar tidak menimbulkan kegelisahan publik," imbuhnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement