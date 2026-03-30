Menhub Klaim 147,55 Juta Pemudik Lebaran 2026 Aman dan Terkendali

JAKARTA — Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengklaim penyelenggaraan Angkutan Lebaran 2026 berjalan lebih terkendali meski mobilitas masyarakat tercatat sangat tinggi. Berdasarkan data pemantauan pada 13–29 Maret 2026, jumlah pergerakan orang mencapai 147,55 juta, naik 2,53% dibandingkan survei sebelumnya yang mencatat 143,92 juta.

Tingginya mobilitas tersebut tetap dapat diantisipasi berkat perencanaan dan koordinasi lintas sektor yang matang.

“Kolaborasi menjadi kunci utama dalam memastikan masyarakat dapat melakukan perjalanan mudik dan arus balik dengan aman, lancar, dan selamat,” ujarnya saat penutupan Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2026, Senin (30/3/2026).

Dari sisi angkutan umum, jumlah penumpang tercatat mencapai 23,54 juta orang atau meningkat 10,87% dibandingkan tahun lalu. Seluruh moda transportasi mengalami kenaikan, dengan angkutan jalan naik 11,64%, laut 9,86%, udara 6,97%, kereta api 10,13%, dan penyeberangan menjadi yang tertinggi dengan kenaikan 15,36%.

Pergerakan kendaraan juga menunjukkan peningkatan. Jumlah kendaraan keluar wilayah Jabodetabek mencapai 2,96 juta unit, naik 4% dibandingkan tahun sebelumnya. Mayoritas pergerakan mengarah ke wilayah timur Pulau Jawa sebesar 51,5%, disusul arah barat 26,5% dan selatan 22,5%.

Sementara itu, kendaraan yang masuk ke Jabodetabek tercatat sebanyak 2,70 juta unit, sedikit menurun 0,4% secara tahunan. Distribusinya didominasi dari arah timur sebesar 48%, barat 28,3%, dan selatan 23,5%.

Dudy menambahkan, kelancaran lalu lintas selama periode mudik dan arus balik juga tercermin dari kecepatan rata-rata kendaraan. Untuk rute Jakarta menuju Semarang saat mudik, kecepatan rata-rata mencapai 81,60 kilometer per jam, sedangkan pada arus balik dari arah timur ke barat, tercatat 81,36 kilometer per jam.

Di sisi keselamatan, capaian positif ditunjukkan dengan penurunan angka kecelakaan lalu lintas. Berdasarkan data Korlantas Polri, jumlah kecelakaan selama periode posko mencapai 3.517 kejadian atau turun 6,31% dibandingkan tahun sebelumnya. Bahkan, tingkat fatalitas atau korban meninggal dunia turun signifikan sebesar 31,19%, diikuti penurunan korban luka berat sebesar 13,80%.