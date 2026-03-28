Tenang! SPBU Modular dan Motor Siaga Sediakan BBM di Jalur Padat Arus Balik

JAKARTA – Puncak arus balik Lebaran 2026 terjadi hari ini hingga besok, 29 Maret 2026. Kesiapan layanan energi bagi masyarakat yang kembali dari kampung halaman pun menjadi sorotan.

Pertamina Patra Niaga tidak hanya mengandalkan jaringan SPBU, tetapi juga menyiapkan berbagai layanan tambahan guna memastikan perjalanan masyarakat tetap lancar, aman, dan nyaman. Melalui Satuan Tugas (Satgas) Ramadan dan Idulfitri, Pertamina Patra Niaga memastikan seluruh infrastruktur energi siaga penuh.

Secara nasional, disiapkan 7.885 SPBU, dengan 2.074 SPBU beroperasi 24 jam, serta didukung oleh 6.777 Pertashop yang menjangkau hingga wilayah pelosok. SPBU yang beroperasi 24 jam difokuskan di jalur-jalur dengan tingkat mobilitas tinggi, seperti jalan tol, jalur wisata, serta jalur lintas utama.

Selain menjadi titik pengisian bahan bakar, SPBU juga berfungsi sebagai tempat singgah dengan fasilitas yang menunjang kenyamanan perjalanan, seperti musala, toilet bersih, dan area istirahat.

Untuk mengantisipasi lonjakan kebutuhan di titik-titik strategis, disiapkan juga layanan tambahan berupa SPBU Modular dan Kiosk Pertamina Siaga. Layanan ini memastikan ketersediaan energi tetap terjaga, bahkan di titik-titik padat yang sebelumnya belum memiliki SPBU, sehingga masyarakat dapat memperoleh BBM secara cepat tanpa harus keluar jauh dari jalur utama perjalanan.

Sebagai penguatan layanan di lapangan, dioperasikan juga 200 unit Motorist Pertamina Delivery Service (PDS) yang disiagakan di jalur-jalur utama arus balik. Layanan ini menjangkau kendaraan yang kehabisan bahan bakar di tengah perjalanan, terutama di titik-titik dengan potensi kemacetan tinggi atau akses terbatas menuju SPBU.