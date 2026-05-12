Wapres Gibran Tinjau Proyek MRT Jakarta Fase 2A Bundaran HI-Kota

JAKARTA - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau proyek pembangunan MRT Fase 2A Bundaran HI-Kota, Selasa (12/5/2026). Dalam kesempatan ini, Wapres Gibran dan Menhub Dudy menyusuri area konstruksi Stasiun Sawah Besar hingga Stasiun Harmoni.

“Secara keseluruhan, tadi sudah dilaporkan Pak Dirut (MRT) progres pembangunannya sudah mencapai 59 persen. Di akhir tahun 2027, HI-Monas tersambung dan sudah beroperasi, lalu di akhir 2029 nyambung sampai ke Stasiun Kota,” ujar Wapres Gibran.

Wapres Gibran mengatakan bahwa salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto adalah menciptakan transportasi publik yang aman, nyaman, terintegrasi, serta modern. Adapun untuk mewujudkan hal tersebut, menurut Wapres, dibutuhkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk dukungan dari kawasan aglomerasi.

Wapres Gibran mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Perhubungan, Pemprov DKI Jakarta, dan PT MRT Jakarta khususnya para pekerja konstruksi yang telah berkolaborasi dan bekerja keras dalam menyelesaikan proyek MRT Fase 2A. Ia pun mengaku puas dengan progres pembangunan yang hingga saat ini sesuai dengan rencana.

“Jadi ini progres yang luar biasa sekali. Terima kasih sekali sudah bekerja pagi, siang, malam sehingga progres pembangunan yang ada di sini bisa sesuai timeline,” ungkap Wapres Gibran.

Sementara itu, Menhub Dudy menyatakan bahwa pembangunan MRT Fase 2A menunjukkan progres yang menggembirakan. Segmen 1 rute HI-Monas telah mencapai 80,47 persen, sedangkan segmen 2 rute Harmoni-Kota telah mencapai 51,04 persen.