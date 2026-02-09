MRT Jakarta Tembus Bekasi Mulai Dibangun Tahun Ini

JAKARTA - PT MRT Jakarta menyampaikan pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) Timur–Barat atau East-West Line yang akan mengoneksikan wilayah DKI Jakarta dengan Bekasi, Jawa Barat dijadwalkan mulai dikerjakan pada tahun ini.

Direktur Utama MRT Jakarta Tuhiyat mengatakan, jalur MRT East-West Line tersebut akan membentang dari kawasan Medan Satria, Bekasi sampai Tomang, Jakarta Barat dengan total panjang sekitar 25 kilometer (km).

"Pembangunan East-West Line, Timur-Barat dari Medan Satria sampai dengan Tomang 25 km itu kita mulai tahun ini," kata Tuhiyat di Jakarta Selatan, Senin (9/2/2026).

Proyek MRT Jakarta Tembus Bekasi

Dia menambahkan, pengerjaan proyek tersebut akan diawali melalui paket kontrak 104 sampai 109. Ke depan, pemerintah juga bakal mengembangkan kawasan depo di wilayah Rorotan, Jakarta Utara.

"Tahun ini kita awali dengan pembangunan Paket 104 dan 109. Untuk Thamrin dan arah ke Senen, underground. Kemudian untuk pembangunan depo yang ada di kawasan Rorotan," tambahnya.

Adapun MRT Lintas Timur–Barat nantinya dibagi ke dalam dua fase. Tahap pertama meliputi wilayah DKI Jakarta yang ditargetkan sudah dapat beroperasi pada 2031 dengan sasaran konstruksi paling lambat dimulai pada 2024. Tahap kedua mencakup Banten serta Jawa Barat dengan target operasional pada 2033.

Pada fase 1, pembagian kembali dilakukan menjadi stage 1 sepanjang 24,5 kilometer yang akan melewati Tomang, Dukuh Atas, Senen, Perintis hingga Medan Satria serta stage 2 sepanjang 9,237 kilometer yang melintasi Tomang dan Kembangan.