Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Mendag: DMO Batu Bara dan Minyak Sawit Tetap Berlaku meski Ekspor Lewat Danantara

Rohman Wibowo , Jurnalis-Kamis, 21 Mei 2026 |14:54 WIB
Mendag: DMO Batu Bara dan Minyak Sawit Tetap Berlaku meski Ekspor Lewat Danantara
Mendag (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyatakan kebijakan baru mengenai tata niaga ekspor sumber daya alam (SDA) tidak akan menghapuskan kewajiban pemenuhan kebutuhan domestik atau domestic market obligation (DMO).

Ketentuan ini tetap berlaku meskipun jalur ekspor komoditas kini dipusatkan satu pintu melalui BUMN PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI).

Hingga saat ini, pemerintah masih menerapkan skema DMO untuk komoditas batu bara serta minyak sawit mentah (CPO) melalui kebijakan minyak goreng kemasan Minyakita.

"(DMO-nya dicabut?) Tetap jalan semua. tidak (Tidak dicabut)," ujar Budi saat memberikan keterangan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (21/5/2026).

Budi juga menjelaskan bahwa teknis pelaksanaan ekspor akan disesuaikan dengan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) terbaru. Saat ini, regulasi tersebut sedang dalam tahap perumusan dan dijadwalkan untuk disahkan pada pekan ini.

"Nanti kalau sudah berjalan penuh ya DMO PT DSI otomatis, kan eksportirnya," tutur Budi menjelaskan posisi PT DSI dalam rantai ekspor tersebut.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/18/320/3219077/menteri_kkp_wahyu-jKOU_large.jpg
Ikan Nila Jadi Andalan Baru Ekspor RI, Tembus AS dan Eropa 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/06/320/3216843/ikan-jRou_large.jpg
Ekspor Tuna RI Melejit, Tembus USD1 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/01/320/3209960/pelabuhan-4Gmk_large.png
Ini Negara Tujuan Ekspor RI di Februari 2026, Tembus USD22,1 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/01/320/3209959/pelabuhan-x5K9_large.jpg
BPS: Ekspor Indonesia USD22,1 Miliar di Februari 2026, Naik Tipis 1%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/13/320/3206771/ekspor_ri-I1EO_large.jpg
Jadi Mitra Dagang Strategis RI, Nilai Ekspor ke China Tembus Rp1.000 Triliun 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/02/320/3204485/ekspor_ri-HgbA_large.jpg
BPS: Ekspor RI Capai USD22,16 Miliar hingga Januari 2026
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement