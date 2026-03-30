Mentan Jamin Harga Pangan Stabil meski El Nino Mengancam

JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman memastikan harga pangan nasional tetap stabil meski ancaman fenomena El Nino diperkirakan mulai terjadi pada April 2026.

Amran menegaskan pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah antisipatif agar sektor pangan tetap aman selama periode cuaca ekstrem tersebut.

"Harga insyaallah stabil," ujarnya dalam konferensi pers di Kantor Kementan, Jakarta Selatan, Senin (30/3/2026).

Menurutnya, pengalaman menghadapi El Nino pada 2023 menjadi pelajaran penting bagi pemerintah dalam memperkuat sistem produksi pangan nasional.

Dia mengungkap pada saat itu rencana impor beras sempat diproyeksikan mencapai 10 juta ton, namun berhasil ditekan menjadi sekitar 3,7 juta ton melalui percepatan program pompanisasi, perbaikan irigasi, dan optimalisasi lahan rawa.

"Jadi infrastruktur untuk menghadapi El Nino sudah jauh lebih baik. Pompanisasi itu puluhan ribu pompa di lapangan dan sudah terpasang. Irigasi pompa sudah jalan. Kemudian oplah, yang dulu tanamnya satu kali bisa menjadi tiga kali, ada dua kali bisa menjadi tiga kali," sebutnya.

Selain itu, pemerintah bersama Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia juga mempercepat rehabilitasi jaringan irigasi seluas 2 juta hektare, dengan target 1 juta hektare dikerjakan tahun ini.