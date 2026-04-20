Mentan Ancam Produsen Minyak Goreng yang Naikkan Harga

JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memberi peringatan keras kepada produsen minyak goreng yang menaikkan harga di atas ketentuan pemerintah. Mentan menegaskan tidak akan ragu mengambil tindakan tegas terhadap pelaku usaha yang terbukti melanggar aturan.

Mentan menyatakan pihaknya bersama Satuan Tugas (Satgas) akan melakukan pengawasan ketat terhadap pergerakan harga di pasar. Menurutnya, praktik bermain harga tidak bisa ditoleransi.

"Suruh saja naikkan, aku turun tangan nanti. Beritahu mereka, produsen minyak goreng yang bermain-main, aku cek. Bila melanggar regulasi, aku tindak, kami bersama dengan Satgas," katanya di Kantor Kementan, Jakarta, Senin (20/4/2026).

Tak hanya produsen minyak goreng, Mentan juga meminta para pelaku impor untuk tidak mengambil keuntungan berlebihan, apalagi dalam situasi geopolitik global yang sedang memanas dan berdampak pada rantai pasok.