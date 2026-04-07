Stok Beras Berlimpah di Tengah Perang, Zulhas: Soal Makan Kita Aman

JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengklaim ketahanan pangan Indonesia saat ini dalam kondisi kuat meski dunia menghadapi ketidakpastian global akibat konflik geopolitik, terutama di kawasan Timur Tengah.

Ia menjelaskan pemerintah berhasil mempercepat pelaksanaan program prioritas, salah satunya swasembada pangan yang diklaim tercapai dalam waktu satu tahun.

“Kita sudah swasembada pangan, alhamdulillah. Soal makan aman, walaupun ada masalah internasional, geopolitik, dan peperangan. Stok beras kita melimpah dan lebih dari cukup karena antisipasi yang tepat,” ujarnya dalam konferensi pers di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Selasa (7/4/2026).

Zulkifli Hasan, yang akrab disapa Zulhas, menilai kondisi Indonesia saat ini lebih siap dibandingkan sejumlah negara lain dalam menghadapi tekanan global, meski dampak situasi internasional tetap dirasakan di berbagai sektor.

Ia menyebut penguatan di sektor pangan, peternakan, perikanan, perdagangan, energi, hilirisasi, hingga program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas nasional di tengah ketidakpastian.