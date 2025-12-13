IHSG Sepekan Naik 0,32 Persen ke 8.660, Kapitalisasi Pasar Tembus Rp16.004 Triliun

BEI mencatat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan kapitalisasi pasar BEI sempat mencetak rekor. (Foto: Okezone.com/Freepik)

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan kapitalisasi pasar BEI sempat mencetak rekor tertinggi sepanjang sejarah pada awal pekan ini, Senin (8/12/2025). Data perdagangan saham pada periode 8–12 Desember 2025 pun ditutup di zona positif.

IHSG mencetak rekor pada level 8.710,695 dan kapitalisasi pasar mencapai Rp16.004 triliun pada awal pekan.

“IHSG sepekan mengalami kenaikan sebesar 0,32 persen yakni ditutup pada level 8.660,499 dari posisi 8.632,761 pada pekan lalu,” tulis Plt. Sekretaris Perusahaan BEI, I Gusti Agung Alit Nityaryana dalam keterangannya, dikutip Sabtu (13/12/2025).

Tiga indikator utama aktivitas perdagangan harian di BEI menunjukkan peningkatan signifikan dalam sepekan terakhir. Nilai Transaksi Harian mengalami peningkatan tertinggi, yakni sebesar 41,95 persen menjadi Rp30,29 triliun, dari Rp21,34 triliun pada pekan sebelumnya.

Volume Transaksi Harian naik sebesar 27,92 persen menjadi 59,35 miliar lembar saham, dari 46,39 miliar lembar saham.

Frekuensi Transaksi Harian meningkat sebesar 20,16 persen menjadi 3,2 juta kali transaksi, dari 2,66 juta kali transaksi.

Sementara itu, kapitalisasi pasar BEI secara keseluruhan juga mengalami kenaikan sebesar 0,24 persen menjadi Rp15.882 triliun dari Rp15.844 triliun pada pekan sebelumnya.

Investor asing pada Jumat (12/12) mencatatkan nilai beli bersih (net buy) sebesar Rp282,27 miliar, meskipun secara year-to-date (sepanjang tahun 2025) masih mencatatkan nilai jual bersih sebesar Rp25,67 triliun.