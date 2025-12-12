Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

HUT ke-37, AEI Apresiasi Pasar Modal Indonesia yang Terus Tunjukan Penguatan

Tangguh Yudha , Jurnalis-Jum'at, 12 Desember 2025 |16:42 WIB
HUT ke-37, AEI Apresiasi Pasar Modal Indonesia yang Terus Tunjukan Penguatan
AEI (Foto: Okezone)




JAKARTA - Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-37 dengan capaian positif bagi pasar modal nasional. Tepat pada momentum perayaan tersebut, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tercatat menguat 22 persen sejak awal tahun dan ditutup di zona hijau pada Jumat (12/12/2025).

Ketua Umum AEI, Armand Wahyudi Hartono, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang telah mendukung perkembangan pasar modal Indonesia sepanjang tahun. Ia menyebut meskipun berbagai tantangan muncul sejak awal tahun, namun saat ini memiliki hasil yang menggembirakan.

“Pada hari ini adalah ulang tahun AEI yang ke-37 tahun. Terima kasih untuk semua support dari semua pengampu kepentingan, stakeholders, pasar modal, semua perusahaan, dan semua yang telah support kami. Sehingga pasar modal Indonesia pada tahun ini yang memang di awal tahun ada tantangan, tapi akhirnya sekarang sudah meningkat 22 persen sampai hari ini. Hari ini pun juga pasarnya hijau,” ujar Armand.

Dia menambahkan bahwa AEI akan terus memperkuat program-program yang berfokus pada peningkatan kualitas emiten, terutama dalam aspek tata kelola, transparansi, dan lingkungan, yang dikemas dalam prinsip ESG (Environmental, Social, and Governance).

“Program AEI akan terus melanjutkan sebagai sama-sama di emiten, fokusnya adalah di tata kelola, transparansi perusahaan, dan lingkungan atau yang disebut dengan ESG. Itu akan terus yang kita topang untuk memastikan kualitas dari para emiten terus meningkat, membuat pasar modal Indonesia menjadi kelas dunia, melewati segala tantangan, segala situasi yang terus berubah," lanjutnya.

 

Telusuri berita finance lainnya
