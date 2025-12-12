AEI Targetkan Peningkatan Daya Saing Pasar Modal Indonesia

JAKARTA - Ketua Umum Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) Armand Wahyudi Hartono, menekankan bahwa peningkatan kualitas emiten dan penguatan tata kelola menjadi prioritas utama. Menurutnya program AEI akan terus berfokus pada tiga pilar utama, yakni tata kelola, transparansi perusahaan, dan keberlanjutan yang tercakup dalam prinsip ESG (Environmental, Social, and Governance).

Dia menegaskan bahwa ketiga aspek tersebut menjadi fondasi untuk membawa pasar modal Indonesia menuju kelas dunia.

“Program AEI akan terus melanjutkan sebagai sama-sama di emiten, fokusnya adalah di tata kelola, transparansi perusahaan, dan lingkungan atau yang disebut dengan ESG," kata dia pada acaraHari Ulang Tahun (HUT) AEI ke-37 di Bursa Efek Indonesia pada Jumat (12/12/2025).

"Itu akan terus yang kita topang untuk memastikan kualitas dari para emiten terus meningkat, membuat pasar modal Indonesia menjadi kelas dunia, melewati segala tantangan, segala situasi yang terus berubah," tambahnya.

Lebih lanjut, Armand juga menekankan bahwa perubahan adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari.

Menurutnya, baik dunia usaha maupun pasar modal harus adaptif dan terus bertransformasi agar dapat bertahan dan berkembang.