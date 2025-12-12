Ketua Umum AEI Ungkap Pentingnya Transformasi dan Keterhubungan Pasar Modal Indonesia

JAKARTA - Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) menekankan pentingnya transformasi dan keterhubungan bagi pasar modal.

Ketua Umum AEI, Armand Wahyudi Hartono, menggarisbawahi bahwa perubahan adalah keniscayaan yang terjadi di setiap aspek kehidupan, termasuk dalam dunia usaha dan pasar modal. Ia menekankan bahwa keberlanjutan pertumbuhan hanya dapat dicapai melalui kemampuan bertransformasi.

"Semua yang terjadi di alam semesta ini proses. Semuanya selalu berubah tidak ada yang statis, seluruh sel di tubuh kita, semuanya sedang berganti, sedang suksesi. Semua orang di setiap perusahaan sedang proses suksesi. Semuanya berubah. Jadi kita harus transform, Indonesia harus transform, pasal modal transform," katanya pada Hari Ulang Tahun (HUT) ke-37. Mengangkat tema “Transforming Together For a Stronger Tomorrow", perayaan yang digelar di Bursa Efek Indonesia pada Jumat (12/12/2025).

Selain transformasi, Armand menyoroti fakta bahwa seluruh elemen dalam ekosistem pasar modal saling terhubung, baik secara internal maupun global. Menurutnya, pemahaman terhadap keterhubungan ini menjadi kunci untuk menciptakan masa depan pasar modal yang lebih kuat.

"Setiap sel tubuh kita semuanya terkoneksi. Setiap individu di ruangan ini dan setiap perusahaan dan pasar modal semuanya terkoneksi. Pasar modal Indonesia terkoneksi dengan pasar modal dunia. Semuanya serba terkoneksi. Dengan paham kita semuanya berubah dan bersama-sama kita ciptakan masa depan bersama yang lebih baik," lanjutnya.