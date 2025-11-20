Boy Thohir Borong Saham TRIM, Tambah 3,1 Juta Lembar

JAKARTA - Pengusaha nasional Garibaldi 'Boy' Thohir menambah kepemilikan sahamnya di PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (TRIM).

Berdasarkan laporan pembelian di pasar reguler, Boy Thohir tercatat mengakumulasi total 3.146.700 lembar saham Trimegah Sekuritas sepanjang periode 17 - 19 November 2025.

Boy Thohir menegaskan bahwa penambahan kepemilikan ini merupakan bentuk keyakinan terhadap fundamental perusahaan, kinerja positif Trimegah dalam beberapa kuartal terakhir, serta optimisme terhadap perkembangan pasar modal Indonesia.

“Saya melihat momentum positif di industri keuangan Indonesia. Trimegah telah menunjukkan transformasi dan peningkatan kinerja yang kuat, dan saya percaya perusahaan serta pasar modal Indonesia memiliki prospek jangka panjang yang sangat baik,” ujar Boy Thohir di Jakarta, Kamis (20/11/2025).

Langkah ini juga sejalan dengan visi untuk memperkuat peran lembaga keuangan nasional dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan partisipasi investor domestik.