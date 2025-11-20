Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Boy Thohir Borong Saham TRIM, Tambah 3,1 Juta Lembar

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Kamis, 20 November 2025 |12:18 WIB
Boy Thohir Borong Saham TRIM, Tambah 3,1 Juta Lembar
Saham (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pengusaha nasional Garibaldi 'Boy' Thohir menambah kepemilikan sahamnya di PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (TRIM).

Berdasarkan laporan pembelian di pasar reguler, Boy Thohir tercatat mengakumulasi total 3.146.700 lembar saham Trimegah Sekuritas sepanjang periode 17 - 19 November 2025.

Boy Thohir menegaskan bahwa penambahan kepemilikan ini merupakan bentuk keyakinan terhadap fundamental perusahaan, kinerja positif Trimegah dalam beberapa kuartal terakhir, serta optimisme terhadap perkembangan pasar modal Indonesia.

“Saya melihat momentum positif di industri keuangan Indonesia. Trimegah telah menunjukkan transformasi dan peningkatan kinerja yang kuat, dan saya percaya perusahaan serta pasar modal Indonesia memiliki prospek jangka panjang yang sangat baik,” ujar Boy Thohir di Jakarta, Kamis (20/11/2025).

Langkah ini juga sejalan dengan visi untuk memperkuat peran lembaga keuangan nasional dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan partisipasi investor domestik.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/320/3182898/ihsg_ditutup_melemah-m6Ac_large.jpg
IHSG Hari Ini Ditutup Melemah di Level 8.366
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/278/3181149/laba_emiten_emas-pNO3_large.jpg
Emiten Emas (ARCI) Raup Laba Bersih Rp1,17 Triliun pada Kuartal III-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/278/3180675/saham_top_losers-TmWV_large.jpg
10 Saham yang Paling Tertekan pada BEI Pekan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/278/3180673/saham_top_gainers-Hm7D_large.jpg
10 Saham Paling Cuan Pekan Ini, Ada yang Melesat hingga 95,31 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/278/3180630/ihsg_sepekan_melemah-ph39_large.jpg
IHSG Sepekan Turun 1,3 Persen, Nilai Transaksi Harian Naik Jadi Rp22,63 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/11/3179782/mnc_sekuritas-h2od_large.jpg
MNC Sekuritas bersama BEI dan Purwanto AM Gelar Edukasi Reksa Dana Having Fund di Universitas Telkom Bandung
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement