10 Saham yang Paling Tertekan pada BEI Pekan Ini

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat sepuluh saham dengan penurunan terbesar pada perdagangan pekan ini, 27-31 Oktober 2025.

Deretan emiten dari berbagai sektor mengalami tekanan jual yang signifikan, sejalan dengan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang mengalami penurunan ke 8.163,875 dengan 1,3 persen dalam sepekan.

Peringkat pertama ‘top 10 losers’ ditempati oleh saham PT Buana Lintas Lautan Tbk (BULL), terjun bebas sebesar 35,88 persen. Harga sahamnya anjlok dari Rp340 menjadi Rp218 per saham.

Disusul oleh PT Indonesia Pondasi Raya Tbk (IDPR) yang menyusut 28,26 persen ke Rp330 dari posisi pekan sebelumnya di Rp460.

Berdasarkan statistik BEI, Sabtu (1/11/2025), berikut adalah deretan 10 saham penghuni top losers sepekan: