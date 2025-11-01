Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

10 Saham yang Paling Tertekan pada BEI Pekan Ini

Anggie Ariesta , Jurnalis-Sabtu, 01 November 2025 |14:39 WIB
10 Saham yang Paling Tertekan pada BEI Pekan Ini
Saham Top Losers (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat sepuluh saham dengan penurunan terbesar pada perdagangan pekan ini, 27-31 Oktober 2025.

Deretan emiten dari berbagai sektor mengalami tekanan jual yang signifikan, sejalan dengan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang mengalami penurunan ke 8.163,875 dengan 1,3 persen dalam sepekan.

Peringkat pertama ‘top 10 losers’ ditempati oleh saham PT Buana Lintas Lautan Tbk (BULL), terjun bebas sebesar 35,88 persen. Harga sahamnya anjlok dari Rp340 menjadi Rp218 per saham.

Disusul oleh PT Indonesia Pondasi Raya Tbk (IDPR) yang menyusut 28,26 persen ke Rp330 dari posisi pekan sebelumnya di Rp460.

Berdasarkan statistik BEI, Sabtu (1/11/2025), berikut adalah deretan 10 saham penghuni top losers sepekan:

 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/278/3180673/saham_top_gainers-Hm7D_large.jpg
10 Saham Paling Cuan Pekan Ini, Ada yang Melesat hingga 95,31 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/278/3180630/ihsg_sepekan_melemah-ph39_large.jpg
IHSG Sepekan Turun 1,3 Persen, Nilai Transaksi Harian Naik Jadi Rp22,63 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/11/3179782/mnc_sekuritas-h2od_large.jpg
MNC Sekuritas bersama BEI dan Purwanto AM Gelar Edukasi Reksa Dana Having Fund di Universitas Telkom Bandung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/278/3179184/saham_top_losers-Pi4F_large.jpg
10 Saham Paling Tertekan di BEI Pekan Ini 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/278/3179158/saham_top_gainers-qoZA_large.jpg
Daftar 10 Saham Top Gainers Pekan Ini, Ada yang Meroket 128,33 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/278/3178828/sampoerna_beli_patriot_bond_danantara-2guV_large.jpg
Sampoerna (HMSP) Beli Patriot Bond Danantara Rp500 Miliar
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement