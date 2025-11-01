Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

10 Saham Paling Cuan Pekan Ini, Ada yang Melesat hingga 95,31 Persen

Anggie Ariesta , Jurnalis-Sabtu, 01 November 2025 |14:21 WIB
10 Saham Paling Cuan Pekan Ini, Ada yang Melesat hingga 95,31 Persen
Saham Top Gainers (Foto: Okezone)
JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat deretan saham penghuni top gainers pada periode perdagangan 27-31 Oktober 2025.

Namun, pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami penurunan 1,3 persen dan ditutup pada level 8.163,875 dari posisi 8.271,722 pada pekan sebelumnya.

Berbeda dengan perubahan IHSG, ada sembilan 10 yang mencatatkan kenaikan lebih dari 50 persen.

Hanya PT Sunson Textile Manufacturer Tbk (SSTM), emiten yang bergerak di bidang tekstil asal Bandung yang menguat hingga 95 persen. Nominal saham naik menjadi Rp875 dari Rp448 pada pekan lalu.

Mengutip data statistik BEI, Sabtu (1/11/2025), berikut adalah deretan saham top gainers pekan ini 27-31 Oktober 2025:

 

Halaman:
1 2 3
