HOME FINANCE HOT ISSUE

IHSG Hari Ini Ditutup Melemah di Level 8.366

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Selasa, 11 November 2025 |16:44 WIB
IHSG Hari Ini Ditutup Melemah di Level 8.366
IHSG Ditutup Melemah (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah 0,29 persen atau 24,72 poin ke level 8.366 pada penutupan perdagangan hari ini, Selasa (11/11/2025).

Sepanjang perdagangan hari ini, total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 71,04 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp27,50 triliun, dan ditransaksikan sebanyak 3,12 juta kali. Adapun, sebanyak 378 saham harganya terkoreksi, 290 saham harganya naik dan 147 saham lainnya stagnan.

Sektor teknologi turun 0,58 persen, sektor bahan baku turun 0,21 persen, sektor keuangan turun 1,13 persen dan sektor non siklikal turun 0,71 persen. Sedangkan sektor energi naik 1,74 persen, sektor infrastruktur naik 1,47 persen, sektor kesehatan naik 0,73 persen, sektor transportasi naik 1,12 persen, sektor industri naik 0,87 persen, sektor properti naik 1,45 persen dan sektor siklikal naik 0,09 persen.

Adapun, tiga saham yang menempati posisi top gainers yaitu PT Kobexindo Tractors Tbk (KOBX) naik 34,44 persen ke Rp242, PT Bumi Resources Tbk (BUMI) naik 32,00 persen ke Rp198 dan PT Pelayaran Jaya Hidup Baru Tbk (PJHB) naik 25,00 persen ke Rp800.

 

