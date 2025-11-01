Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Sepekan Turun 1,3 Persen, Nilai Transaksi Harian Naik Jadi Rp22,63 Triliun

Anggie Ariesta , Jurnalis-Sabtu, 01 November 2025 |09:22 WIB
IHSG Sepekan Turun 1,3 Persen, Nilai Transaksi Harian Naik Jadi Rp22,63 Triliun
IHSG Sepekan Melemah (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatatkan pelemahan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sebesar 1,3 persen selama sepekan periode 27-31 Oktober 2025. Indeks ditutup pada level 8.163 turun dari 8.271 pada pekan sebelumnya.

Sejalan dengan penurunan indeks, kapitalisasi pasar BEI juga mengalami perubahan sebesar 2,48 persen, turun menjadi Rp14.857 triliun dari Rp15.234 triliun.

"Rata-rata nilai transaksi harian BEI mengalami peningkatan sebesar 1,55% menjadi Rp22,63 triliun, dari Rp22,28 triliun pada pekan sebelumnya," tulis Sekretaris Perusahaan BEI, Kautsar Primadi Nurahmad dalam keterangan resmi, Sabtu (1/11/2025).

Meskipun IHSG melemah, aktivitas perdagangan menunjukkan peningkatan. Rata-rata volume transaksi harian BEI meningkat 3,72 persen menjadi 31,61 miliar lembar saham dari 30,47 miliar lembar. 

Kenaikan juga terjadi pada rata-rata nilai transaksi harian sebesar 1,55 persen menjadi Rp22,63 triliun dari Rp22,28 triliun.

Sementara itu, rata-rata frekuensi transaksi harian mengalami penurunan tipis sebesar 1,79 persen, menjadi 2,32 juta kali transaksi.

Pada penutupan pekan, investor asing mencatatkan nilai beli bersih (net buy) sebesar Rp1,13 triliun pada Jumat (31/10). 

 

