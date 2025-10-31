IHSG Sesi I Melemah ke Level 8.173

JAKARTA - Sempat dibuka menguat, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah 10,34 poin atau 0,13 persen ke level 8.173 pada sesi terakhir perdagangan Jumat (31/10/2025).

Pada penutupan perdagangan, terdapat 282 saham menguat, 369 saham melemah dan 304 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp9,0 triliun dari 14,6 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 melemah 0,46 persen ke 833,10, indeks JII turun 1,07 persen ke 561,75, indeks IDX30 melemah 0,51 persen ke 438,39 dan indeks MNC36 melemah 0,38 persen ke 341,55.

Kemudian indeks sektoral mayoritas berada di zona merah yaitu energi, konsumer non siklikal, keuangan, bahan baku transportasi, industri, teknologi, kesehatan

Sedangkan yang menguat hanya sektor konsumer non siklikal, infrastruktur, properti.