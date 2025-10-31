Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

IHSG Hari Ini Dibuka Naik ke 8.202

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Jum'at, 31 Oktober 2025 |09:26 WIB
IHSG Hari Ini Dibuka Naik ke 8.202
IHSG Dibuka Menguat (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat ke 8.202 pada awal perdagangan Jumat (31/10/2025). Semenit berjalan, IHSG naik 27,31 poin atau 0,33 persen ke level 8.211,37.

Volume transaksi awal mencapai 876,9 juta saham dan nilai transaksi mencapai Rp787,7 miliar.

Frekuensi perdagangan tercatat 84.320 kali dengan 293 saham menguat, 161 melemah, dan 501 stagnan.

Kenaikan IHSG di awal sesi turut didorong oleh penguatan indeks sektoral, terutama sektor keuangan, properti, dan infrastruktur yang masing-masing tumbuh di bawah 1 persen.

Di sisi lain, sektor siklikal menjadi satu-satunya yang terkoreksi, turun 0,18 persen

Sementara sektor energi, non-siklikal, dan teknologi bergerak positif masing-masing naik 0,15 persen, 0,69 persen, dan 0,10 persen.

Dari kelompok indeks utama, LQ45 naik 1,22 poin atau 0,15 persen ke 838,16, sedangkan IDX30 menguat 0,12 persen ke 441,20.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/278/3180311/ihsg_ditutup_menguat-p97d_large.jpg
IHSG Hari Ini Ditutup Naik ke Level 8.184
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/278/3180241/ihsg_sesi_i-4Jm6_large.jpg
IHSG Sesi I Menguat di Level 8.172
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/278/3180201/ihsg_dibuka_menguat-tfy5_large.jpg
IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke Level 8.176
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/278/3179857/ihsg_ditutup_menguat-OaXu_large.jpg
IHSG Hari Ini Ditutup Melemah ke 8.092
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/278/3179778/ihsg_sesi_i-fhiZ_large.jpg
IHSG Sesi I Turun ke Level 8.088
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/278/3179637/ihsg-IG8n_large.jpg
Biang Kerok IHSG Anjlok, Isu MSCI Pukul Saham
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement