IHSG Hari Ini Dibuka Naik ke 8.202

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat ke 8.202 pada awal perdagangan Jumat (31/10/2025). Semenit berjalan, IHSG naik 27,31 poin atau 0,33 persen ke level 8.211,37.

Volume transaksi awal mencapai 876,9 juta saham dan nilai transaksi mencapai Rp787,7 miliar.

Frekuensi perdagangan tercatat 84.320 kali dengan 293 saham menguat, 161 melemah, dan 501 stagnan.

Kenaikan IHSG di awal sesi turut didorong oleh penguatan indeks sektoral, terutama sektor keuangan, properti, dan infrastruktur yang masing-masing tumbuh di bawah 1 persen.

Di sisi lain, sektor siklikal menjadi satu-satunya yang terkoreksi, turun 0,18 persen

Sementara sektor energi, non-siklikal, dan teknologi bergerak positif masing-masing naik 0,15 persen, 0,69 persen, dan 0,10 persen.

Dari kelompok indeks utama, LQ45 naik 1,22 poin atau 0,15 persen ke 838,16, sedangkan IDX30 menguat 0,12 persen ke 441,20.