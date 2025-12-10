IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke Level 8.713

, Jurnalis-Rabu, 10 Desember 2025 |09:36 WIB

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat ke level 8.713 pada perdagangan Rabu (10/12/2025).

Indeks terus bergerak naik, adapun pada pukul 09.08 WIB, IHSG tercatat naik 0,41 persen atau 34,44 poin ke level 8.692. Total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 6,27 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp2,95 triliun, dan ditransaksikan sebanyak 308.359 kali.

Adapun, sebanyak 287 saham harganya naik, 255 saham harganya turun dan 149 saham lain harganya stagnan.

Sektor energi naik 1,11 persen, sektor infrastruktur naik 1,60 persen, sektor transportasi naik 0,23 persen, sektor bahan baku naik 0,61 persen, sektor siklikal naik 0,28 persen dan sektor non siklikal naik 0,23 persen. Sedangkan sektor teknologi turun 0,16 persen, sektor kesehatan turun 0,41 persen, sektor industri turun 0,35 persen, sektor keuangan turun 0,05 persen, sektor properti turun 0,05 persen.

Tiga jajaran saham top gainers terdapat saham PT Natura City Developments Tbk (CITY) yang naik 24,86 persen ke level Rp462, PT Kioson Komersial Indonesia Tbk (KIOS) naik 23,90 persen ke level Rp197 dan PT Ketrosden Triasmitra Tbk (KETR) naik 15,35 persen ke level Rp1.390.