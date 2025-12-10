Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke Level 8.713

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Rabu, 10 Desember 2025 |09:36 WIB
IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke Level 8.713
IHSG Dibuka Menguat (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat ke level 8.713 pada perdagangan Rabu (10/12/2025).

Indeks terus bergerak naik, adapun pada pukul 09.08 WIB, IHSG tercatat naik 0,41 persen atau 34,44 poin ke level 8.692. Total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 6,27 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp2,95 triliun, dan ditransaksikan sebanyak 308.359 kali.

Adapun, sebanyak 287 saham harganya naik, 255 saham harganya turun dan 149 saham lain harganya stagnan.

Sektor energi naik 1,11 persen, sektor infrastruktur naik 1,60 persen, sektor transportasi naik 0,23 persen, sektor bahan baku naik 0,61 persen, sektor siklikal naik 0,28 persen dan sektor non siklikal naik 0,23 persen. Sedangkan sektor teknologi turun 0,16 persen, sektor kesehatan turun 0,41 persen, sektor industri turun 0,35 persen, sektor keuangan turun 0,05 persen, sektor properti turun 0,05 persen.

Tiga jajaran saham top gainers terdapat saham PT Natura City Developments Tbk (CITY) yang naik 24,86 persen ke level Rp462, PT Kioson Komersial Indonesia Tbk (KIOS) naik 23,90 persen ke level Rp197 dan PT Ketrosden Triasmitra Tbk (KETR) naik 15,35 persen ke level Rp1.390.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/278/3188747/ihsg_sesi_i-bTYk_large.jpeg
IHSG Sesi I Turun 0,44 Persen ke 8.671
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/320/3188712/ihsg_dibuka_menguat-oY5u_large.jpg
IHSG Hari Ini Dibuka Naik ke Level 8.715
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/278/3188485/ihsg_menguat-K2vc_large.jpg
IHSG Dibuka Menguat ke 8.676 Sambut Awal Pekan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/278/3188354/saham-c7hE_large.jpg
Asing Borong Saham BBCA, BMRI hingga FILM, Tembus Rp2,4 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/278/3188351/saham-OYr7_large.jpg
Deretan 10 Saham Top Losers Pekan Ini: ESTI, BEEF hingga NASI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/278/3188350/saham-qOyr_large.jpg
10 Saham Paling Cuan, Ada yang Meroket 143 Persen
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement