IHSG Hari Ini Dibuka Naik ke Level 8.715

, Jurnalis-Selasa, 09 Desember 2025 |09:33 WIB

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka naik 0,06 persen ke 8.715 pada perdagangan Selasa (9/12/2025).

Pada pembukaan, IHSG bergerak di rentang awal 8.749,26 sebagai level tertinggi dan 8.714,96 sebagai level terendah.

Volume transaksi tercatat 1,82 miliar saham dengan nilai perdagangan Rp834,1 miliar dan frekuensi 121.900 kali.

Sebanyak 272 saham menguat, 187 saham melemah, dan 498 saham bergerak stagnan.

Indeks LQ45 turut membuka perdagangan di zona hijau di 856,75 atau naik 0,20 persen, sementara IDX30 berada di level 442,30 atau naik 0,04 persen.

Sektor IDXENERGY naik 0,10 persen. Sektor non-siklis juga menguat 0,25 persen. Sektor IDXTECHNO naik 1,06 persen ke 10.667,42.