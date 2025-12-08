Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

IHSG Cetak Rekor Penutupan Tertinggi, Naik 77 Poin ke 8.710

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Senin, 08 Desember 2025 |16:36 WIB
IHSG Cetak Rekor Penutupan Tertinggi, Naik 77 Poin ke 8.710
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berakhir menguat pada perdagangan hari ini. (Foto :Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berakhir menguat pada perdagangan hari ini. Indeks saham menguat 0,90% atau naik 77,93 poin ke level 8.710,69.

Ini merupakan rekor penutupan tertinggi baru IHSG, dengan rekor intraday ke 8.720. IHSG bergerak dalam rentang harian 8.642,06 hingga 8.720,09 pada perdagangan Senin (8/12/2025).

Kinerja positif indeks turut didukung oleh 402 saham yang menguat, sementara 282 saham melemah dan 273 lainnya stagnan.

Total frekuensi transaksi tercatat 2,881 juta kali dengan volume 55,88 miliar saham dan nilai transaksi Rp26,97 triliun. Kapitalisasi pasar berada di posisi Rp16.004 triliun.

Indeks-indeks utama lainnya juga bergerak positif. LQ45 menguat 0,92% ke 855,07, sedangkan IDX30 naik 0,44% ke 442,13. Indeks syariah ISSI menguat 1,06% ke 310,87, dan JII naik 0,78% ke 583,28.

Dari sisi sektoral, penguatan terbesar terjadi pada sektor kesehatan yang melonjak 2,80%.

Sektor teknologi juga naik signifikan 2,64%, diikuti sektor energi yang menguat 2,73% ke 4.272,95. Sektor transportasi mencatat kenaikan 2,17%, sedangkan sektor infrastruktur naik 2,05%.

Beberapa saham LQ45 tercatat sebagai top gainers. PT Alamtri Minerals Indonesia Tbk (ADMR) naik 12,02% ke Rp1.445 per saham. PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) naik 9,38% ke Rp70 per saham.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/278/3188485//ihsg_menguat-K2vc_large.jpg
IHSG Dibuka Menguat ke 8.676 Sambut Awal Pekan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/278/3188351//saham-OYr7_large.jpg
Deretan 10 Saham Top Losers Pekan Ini: ESTI, BEEF hingga NASI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/278/3188350//saham-qOyr_large.jpg
10 Saham Paling Cuan, Ada yang Meroket 143 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/278/3188143//ihsg_sepekan_menguat-RzaG_large.jpg
IHSG Sepekan Naik ke 1,46 Persen, Kapitalisasi Pasar Rp15.844 Triliun 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/278/3188038//ihsg_ditutup_menguat-fgW5_large.jpg
IHSG Ditutup Melemah ke 8.632 Sambut Akhir Pekan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/278/3187974//ihsg_menguat-xN5j_large.jpg
IHSG Sesi I Menguat ke Level 8.655
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement