IHSG Dibuka Menguat ke 8.676 Sambut Awal Pekan

, Jurnalis-Senin, 08 Desember 2025 |09:19 WIB

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat ke 8.676,73 pada perdagangan Senin (8/12/2025). IHSG mendekati level tertinggi.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia pukul 09.01 WIB, IHSG bergerak ke level 8.661,75, atau naik 28,99 poin setara 0,34 persen dibanding penutupan akhir pekan lalu di 8.632,76.

Aktivitas transaksi pada pembukaan mencapai 2,01 miliar saham dengan nilai Rp824,8 miliar dan frekuensi 122.100 kali. Sebanyak 373 saham menguat, 138 melemah, dan 446 stagnan.

Indeks-indeks utama juga bergerak positif. LQ45 naik 3,31 poin atau 0,39 persen ke 850,58. Indeks JII berada di 580,09, sementara IDX30 menguat 0,37 persen ke 441,83.

Sejumlah saham LQ45 top gainers seperti PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) naik 4,69 persen ke Rp67 per saham, PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA) menguat 2,38 persen ke Rp104.500 per saham dan PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (AMRT) naik 1,90 persen ke Rp1.880 per saham.

Beberapa saham top losers antara lain PT Amman Mineral Internasional Tbk (AMMN) turun 1,93 persen ke Rp6.350 per saham, PT United Tractors Tbk (UNTR) melemah 1,54 persen ke Rp30.375 per saham, dan PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM) terkoreksi 1,35 persen ke Rp3.650 per saham.

(Dani Jumadil Akhir)