HOME FINANCE MARKET UPDATE

Deretan 10 Saham Top Losers Pekan Ini: ESTI, BEEF hingga NASI

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Minggu, 07 Desember 2025 |15:01 WIB
Deretan 10 Saham Top Losers Pekan Ini: ESTI, BEEF hingga NASI
Deretan 10 Saham Top Losers Pekan Ini: ESTI, BEEF hingga NASI (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Saham-saham yang mengalami pelemahan pada periode perdagangan 1-5 Desember 2025 di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Berdasarkan data BEI, PT Ever Shine Tex Tbk (ESTI)  memimpin 10 saham top losers pekan ini. ESTI turun 34,92 persen ke Rp123 dari Rp189 sepanjang pekan.

PT Pradiksi Gunatama Tbk (PGUN) menempati posisi berikutnya dengan pelemahan 25,41 persen ke Rp9.100 dari Rp12.200. PT Estika Tata Tiara Tbk (BEEF) merosot 22,31 persen ke Rp505 dari Rp650.

Penurunan juga terjadi pada PT Duta Intidaya Tbk (DAYA) yang menurun 18,79 persen ke Rp1.275 dari Rp1.570.

Saham PT Sinergi Inti Plastindo Tbk (ESIP) terkoreksi 18,58 persen ke Rp92 dari Rp113, diikuti PT Jaya Sukses Makmur Sentosa Tbk (RISE) yang tertekan 17,99 persen ke Rp114 dari Rp139.

Demikian juga PT Citra Tubindo Tbk (CTBN) yang anjlok 15,79 persen ke Rp6.400 dari Rp7.600, dan saham PT Sarana Mitra Luas Tbk (SMIL) yang berkurang 14,94 persen ke Rp410 dari Rp482.  

Di sisi lain, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) justru mencatat penguatan selama periode ini. IHSG naik 1,46 persen ke level 8.632,761 dibandingkan penutupan pekan sebelumnya di 8.508,706.

 

Halaman:
1 2
