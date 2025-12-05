IHSG Ditutup Melemah ke 8.632 Sambut Akhir Pekan

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berakhir di zona merah pada penutupan perdagangan, hari ini Jumat (5/12/2025).

IHSG ditutup di level 8.632,76 atau turun 7,44 poin setara 0,09 persen, dibanding penutupan sebelumnya di 8.640,20.

Aksi profit taking investor berlangsung di sejumlah saham-saham big cap, setelah indeks menyentuh level all time high di 8.689.

Sepanjang sesi, IHSG bergerak fluktuatif dengan level tertinggi di 8.689,10 dan terendah di 8.617,04.

Aktivitas perdagangan tercatat cukup ramai dengan volume transaksi 46,85 miliar saham dan nilai transaksi mencapai Rp20,16 triliun.

Sebanyak 384 saham menguat, 308 melemah, dan 264 stagnan, menurut data BEI, Jumat (5/12).

Indeks LQ45 juga terkoreksi 6,47 poin atau 0,76 persen ke 847,27, demikian juga JII turun ke 578,75.