Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Ditutup Melemah ke 8.632 Sambut Akhir Pekan

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Jum'at, 05 Desember 2025 |16:32 WIB
IHSG Ditutup Melemah ke 8.632 Sambut Akhir Pekan
IHSG Ditutup Menguat (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berakhir di zona merah pada penutupan perdagangan, hari ini Jumat (5/12/2025).

IHSG ditutup di level 8.632,76 atau turun 7,44 poin setara 0,09 persen, dibanding penutupan sebelumnya di 8.640,20.

Aksi profit taking investor berlangsung di sejumlah saham-saham big cap, setelah indeks menyentuh level all time high di 8.689.

Sepanjang sesi, IHSG bergerak fluktuatif dengan level tertinggi di 8.689,10 dan terendah di 8.617,04.

Aktivitas perdagangan tercatat cukup ramai dengan volume transaksi 46,85 miliar saham dan nilai transaksi mencapai Rp20,16 triliun.

Sebanyak 384 saham menguat, 308 melemah, dan 264 stagnan, menurut data BEI, Jumat (5/12).

Indeks LQ45 juga terkoreksi 6,47 poin atau 0,76 persen ke 847,27, demikian juga JII turun ke 578,75.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/278/3187974/ihsg_menguat-xN5j_large.jpg
IHSG Sesi I Menguat ke Level 8.655
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/278/3187948/ihsg_menguat-z064_large.jpg
IHSG Dibuka Menguat ke 8.658 Jelang Akhir Pekan, Sentuh Rekor Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/278/3187835/ihsg_ditutup_menguat-C5Y2_large.jpg
IHSG Hari Ini Ditutup Menguat ke 8.640
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/278/3187749/ihsg_sesi_i-lmES_large.jpg
IHSG Sesi I Naik 0,27 Persen ke Level 8.635
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/278/3187697/ihsg_menguat-DRw1_large.jpg
IHSG Dibuka Menguat ke 8.646, Saham UNTR-MAPI Puncaki Top Gainers
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/278/3187485/ihsg_sesi_i-Tmal_large.jpg
IHSG Sesi I Ditutup Menguat 0,21 Persen ke Level 8.635
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement