HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Sesi I Menguat ke Level 8.655

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Jum'at, 05 Desember 2025 |11:42 WIB
IHSG Sesi I Menguat ke Level 8.655
IHSG Sesi I Menguat ke Level 8.655 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat 0,18 persen atau 15,77 poin ke level 8.655 pada perdagangan sesi pertama.

Pada perdagangan Jumat (5/12/2025), siang ini, total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 25,91 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp10,40 triliun, dan ditransaksikan sebanyak 1,52 juta kali. Adapun, sebanyak 368 saham harganya turun, 280 saham harganya naik dan 150 saham lain harganya stagnan.

Sektor infrastruktur naik 0,06 persen, sektor industri naik 0,54 persen, sektor bahan baku naik 0,18 persen, sektor transportasi naik 0,11 persen dan sektor properti naik 1,88 persen. Sedangkan sektor teknologi turun 0,27 persen, sektor energi turun 0,25 persen, sektor kesehatan turun 0,52 persen, sektor keuangan turun 0,15 persen, sektor siklikal turun 0,12 persen, dan sektor non siklikal turun 0,74 persen.

Adapun, tiga saham yang menempati posisi top gainers yaitu PT Teknologi Karya Digital Nusa Tbk (TRON) naik 34,75 persen ke Rp159, PT Newport Marine Services Tbk (BOAT) naik 26,37 persen ke Rp230, dan PT Ketrosden Triasmitra Tbk (KETR) naik 25,00 persen ke Rp775.

Sedangkan, tiga saham yang menempati posisi top losers yaitu PT Andalan Sakti Primaindo Tbk (ASPI) turun 14,69 persen ke Rp1.045, PT Boston Furniture Industries Tbk (SOFA) turun 6,07 persen ke Rp464 dan PT Trimegah Karya Pratama Tbk (UVCR) turun 5,51 persen ke Rp120.

(Dani Jumadil Akhir)

