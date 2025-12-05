IHSG Dibuka Menguat ke 8.658 Jelang Akhir Pekan, Sentuh Rekor Baru

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat ke level 8.658,89 pada perdagangan hari ini. Pada menit-menit awal, indeks sempat menyentuh level tertinggi 8.689,10 dan level terendah 8.646,83.

Pada perdagangan hari ini, Jumat (5/12/2025), total transaksi yang terekam mencapai 6,999 miliar saham dengan nilai Rp2,858 triliun dan frekuensi 382,3 ribu kali.

Pada pembukaan, sebanyak 290 saham menguat, sementara 240 saham melemah, dan 426 saham stagnan.

Kenaikan indeks juga tercermin pada kelompok indeks utama lain seperti LQ45 yang turut menguat 1,33 poin atau 0,16 persen ke posisi 855,07.