Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Dibuka Menguat ke 8.646, Saham UNTR-MAPI Puncaki Top Gainers

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Kamis, 04 Desember 2025 |09:19 WIB
IHSG Dibuka Menguat ke 8.646, Saham UNTR-MAPI Puncaki Top Gainers
IHSG Dibuka Menguat ke 8.646, Saham UNTR-MAPI Puncaki Top Gainers
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat 34,86 poin atau 0,40 persen ke posisi 8.646,65 pada perdagangan Kamis (4/12/2025). Sejalan dengan kenaikan IHSG, pasar mencatat total volume transaksi 1,61 miliar saham dengan nilai perdagangan Rp740,7 miliar.

Frekuensi transaksi mencapai 122,7 ribu kali. Sebanyak 263 saham berada di zona hijau, 205 saham melemah, dan 488 saham stagnan.

Dari kelompok indeks, LQ45 turut menguat ke level 852,93 atau naik 3,75 poin setara 0,44 persen. Indeks IDX30 berada di 438,98 setelah bertambah 1,45 poin atau 0,33 persen. Indeks syariah ISSI naik ke 307,71 atau menguat 0,28 persen.

Dari saham-saham konstituen LQ45, penghuni top gainers LQ45 antara lain PT United Tractors Tbk (UNTR) menguat 2,61 persen ke Rp29.450 per saham, PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA) terapresiasi 2,30 persen ke Rp114.500. Saham PT Mitra Adiperkasa Tbk (MAPI) naik 1,22 persen ke Rp1.240.

Di sisi lain, beberapa saham LQ45 top losers seperti PT Semen Indonesia Tbk (SMGR) melemah 1,75 persen ke Rp2.810. PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) terkoreksi 1,33 persen ke Rp2.230. Saham PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) turun 1,15 persen ke level Rp1.295.

(Dani Jumadil Akhir)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/278/3187485/ihsg_sesi_i-Tmal_large.jpg
IHSG Sesi I Ditutup Menguat 0,21 Persen ke Level 8.635
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/278/3187444/ihsg-UzA2_large.jpg
IHSG Dibuka Menguat Cetak Rekor Baru, Sentuh Level 8.669
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/320/3187267/ihsg_sesi_i-Og0h_large.jpg
IHSG Sesi I Menguat ke Level 8.604
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/278/3187219/ihsg_menguat-mYkt_large.jpg
IHSG Dibuka Naik ke 8.577, Saham-Saham Ini Menguat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/278/3187047/keuangan-0cSa_large.jpg
Heboh Nasabah Kehilangan Rp71 Miliar, Mirae Asset Sekuritas Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/278/3187007/ihsg_sesi_i-t2KI_large.jpg
IHSG Sesi I Naik ke 8.517, Usai Data Inflasi dan Surplus Neraca Dagang
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement