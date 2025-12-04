IHSG Dibuka Menguat ke 8.646, Saham UNTR-MAPI Puncaki Top Gainers

, Jurnalis-Kamis, 04 Desember 2025 |09:19 WIB

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat 34,86 poin atau 0,40 persen ke posisi 8.646,65 pada perdagangan Kamis (4/12/2025). Sejalan dengan kenaikan IHSG, pasar mencatat total volume transaksi 1,61 miliar saham dengan nilai perdagangan Rp740,7 miliar.

Frekuensi transaksi mencapai 122,7 ribu kali. Sebanyak 263 saham berada di zona hijau, 205 saham melemah, dan 488 saham stagnan.

Dari kelompok indeks, LQ45 turut menguat ke level 852,93 atau naik 3,75 poin setara 0,44 persen. Indeks IDX30 berada di 438,98 setelah bertambah 1,45 poin atau 0,33 persen. Indeks syariah ISSI naik ke 307,71 atau menguat 0,28 persen.

Dari saham-saham konstituen LQ45, penghuni top gainers LQ45 antara lain PT United Tractors Tbk (UNTR) menguat 2,61 persen ke Rp29.450 per saham, PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA) terapresiasi 2,30 persen ke Rp114.500. Saham PT Mitra Adiperkasa Tbk (MAPI) naik 1,22 persen ke Rp1.240.

Di sisi lain, beberapa saham LQ45 top losers seperti PT Semen Indonesia Tbk (SMGR) melemah 1,75 persen ke Rp2.810. PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) terkoreksi 1,33 persen ke Rp2.230. Saham PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) turun 1,15 persen ke level Rp1.295.

(Dani Jumadil Akhir)