OJK Ungkap Kinerja Pasar Modal di DPR: IHSG Tembus ke 8.617

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan capaian kuat pasar modal menjelang akhir 2025 dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI di Jakarta, Rabu (3/12/2025).

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Inarno Djajadi, menyampaikan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat hingga menembus level 8.617 dan mencetak 22 kali rekor tertinggi/all time high sepanjang tahun berjalan.

Inarno menegaskan laju penguatan ini didorong oleh perbaikan kinerja pasar secara keseluruhan.

"Per Desember 2, indeks itu sudah berada di 8.617 atau tumbuh lebih dari 21,71 persen di akhir 2024 dengan total 22 kali all time high," ujarnya saat memulai pemaparan.

Posisi IHSG per 2 Desember berada di level 8.617 atau tumbuh lebih dari 21,71 persen dibandingkan akhir 2024.

Hingga akhir penutupan Rabu (3/12), IHSG kembali mencetak rekor ATH intraday di level 8.669, meski berakhir koreksi 0,06 persen ke 8.611,79.

Dia menyebutkan tren positif ini turut terlihat dari kapitalisasi pasar/market cap yang meningkat signifikan.

Menurut data OJK, market cap IHSG meningkat menjadi Rp15.813 triliun atau tumbuh 28,19 persen.