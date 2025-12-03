IHSG Ditutup Turun Tipis ke 8.611

JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) lesu di akhir perdagangan hari ini. Indeks saham tercatat melemah 0,06% atau 5,25 poin ke level 8.611.

Sepanjang perdagangan Rabu (3/12/2025), total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 47,10 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp21,28 triliun, dan ditransaksikan sebanyak 2,73 juta kali. Adapun, sebanyak 316 saham harganya terkoreksi, 328 saham harganya naik, dan 160 saham lainnya stagnan.

Sektor teknologi turun 0,27%, sektor energi turun 0,25%, sektor kesehatan turun 0,52%, sektor keuangan turun 0,15%, sektor siklikal turun 0,12%, dan sektor non-siklikal turun 0,74%. Sedangkan sektor infrastruktur naik 0,06%, sektor bahan baku naik 0,18%, sektor transportasi naik 0,11%, sektor industri naik 0,54%, dan sektor properti naik 1,88%.

Adapun tiga saham yang menempati posisi top gainers yaitu PT Triniti Dinamik Tbk (TRUE) naik 34,92% ke Rp170, PT Cilacap Samudera Fishing Industry Tbk (ASHA) naik 34,85% ke Rp89, dan PT Martina Berto Tbk (MBTO) naik 29,19% ke Rp208.