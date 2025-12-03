Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Sesi I Ditutup Menguat 0,21 Persen ke Level 8.635

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 03 Desember 2025 |12:39 WIB
IHSG Sesi I Ditutup Menguat 0,21 Persen ke Level 8.635
IHSG Sesi I (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat 0,21 persen ke 8.635 pada sesi I perdagangan Rabu (3/12/2025).

Total volume transaksi tercatat 24,3 miliar lembar saham dengan nilai transaksi Rp11,7 triliun dan frekuensi perdagangan mencapai 1,6 juta kali.

Sebanyak 356 saham menguat, 310 saham melemah, dan 290 saham stagnan.

Sejumlah indeks utama turut mencatat penguatan seperti indeks JII naik 0,11 persen, namun indeks LQ45 melemah 0,09 persen dan IDX30 turun tipis 0,03 persen, serta MNC36 melemah 0,07 persen. 

Pada sesi I perdagangan, sektor yang menguat ada energi, konsumer non siklikal, konsumer siklikal, infrastruktur propert, transportasi, industri, teknologi dan kesehatan. 

Sementara itu, keuangan dan bahan baku masih melemah.

 

