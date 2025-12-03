IHSG Dibuka Menguat Cetak Rekor Baru, Sentuh Level 8.669

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mencetak rekor tertinggi sepanjang masa alias all time high (ATH) pada perdagangan Rabu (3/12/2025). IHSG dibuka menguat ke 8.655, kemudian menyentuh intraday ATH ke 8.669.

Volume transaksi mencapai 1,50 miliar saham dengan nilai Rp997,4 miliar, melalui 131.200 kali transaksi. Sebanyak 265 saham bergerak naik, 193 saham turun, dan 498 saham stagnan.

Penguatan indeks juga tercermin dari pergerakan mayoritas indeks sektoral yang berada di zona hijau. Sektor teknologi memimpin penguatan dengan lonjakan 1,17 persen, disusul sektor non-siklis yang naik 0,73. Sektor energi juga menguat 0,35 persen.

Indeks LQ45 juga menguat ke 856,35 atau naik 0,19 persen. Indeks lainnya juga memperlihatkan penguatan terbatas, seperti IDX High Dividend 20 yang bertahan di 508,83, IDX Quality 30 naik ke 139,77, dan IDX ESG Leaders menguat ke 153,06

Dari konstituen LQ45, beberapa saham top gainers seperti PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR) yang naik ke Rp2.730 atau menguat 3,02 persen, PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (AMRT) naik 1,94 persen ke Rp1.840, serta PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM) menguat 1,69 persen ke Rp3.620.

Sementara itu, sejumlah saham big cap top losers LQ45 seperti PT Vale Indonesia Tbk (INCO) turun 1,01 persen ke Rp3.920, PT Astra International Tbk (ASII) melemah 0,75 persen ke Rp6.575, dan PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) terkoreksi 0,67 persen ke Rp2.960.

(Dani Jumadil Akhir)