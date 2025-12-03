Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Dibuka Menguat Cetak Rekor Baru, Sentuh Level 8.669

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Rabu, 03 Desember 2025 |09:21 WIB
IHSG Dibuka Menguat Cetak Rekor Baru, Sentuh Level 8.669
IHSG Dibuka Menguat Cetak Rekor Baru, Sentuh Level 8.669 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mencetak rekor tertinggi sepanjang masa alias all time high (ATH) pada perdagangan Rabu (3/12/2025). IHSG dibuka menguat ke 8.655, kemudian menyentuh intraday ATH ke 8.669.

Volume transaksi mencapai 1,50 miliar saham dengan nilai Rp997,4 miliar, melalui 131.200 kali transaksi. Sebanyak 265 saham bergerak naik, 193 saham turun, dan 498 saham stagnan.

Penguatan indeks juga tercermin dari pergerakan mayoritas indeks sektoral yang berada di zona hijau. Sektor teknologi memimpin penguatan dengan lonjakan 1,17 persen, disusul sektor non-siklis yang naik 0,73. Sektor energi juga menguat 0,35 persen.

Indeks LQ45 juga menguat ke 856,35 atau naik 0,19 persen. Indeks lainnya juga memperlihatkan penguatan terbatas, seperti IDX High Dividend 20 yang bertahan di 508,83, IDX Quality 30 naik ke 139,77, dan IDX ESG Leaders menguat ke 153,06

Dari konstituen LQ45, beberapa saham top gainers seperti PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR) yang naik ke Rp2.730 atau menguat 3,02 persen, PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (AMRT) naik 1,94 persen ke Rp1.840, serta PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM) menguat 1,69 persen ke Rp3.620.

Sementara itu, sejumlah saham big cap top losers LQ45 seperti PT Vale Indonesia Tbk (INCO) turun 1,01 persen ke Rp3.920, PT Astra International Tbk (ASII) melemah 0,75 persen ke Rp6.575, dan PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) terkoreksi 0,67 persen ke Rp2.960.

(Dani Jumadil Akhir)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/320/3187267/ihsg_sesi_i-Og0h_large.jpg
IHSG Sesi I Menguat ke Level 8.604
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/278/3187219/ihsg_menguat-mYkt_large.jpg
IHSG Dibuka Naik ke 8.577, Saham-Saham Ini Menguat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/278/3187047/keuangan-0cSa_large.jpg
Heboh Nasabah Kehilangan Rp71 Miliar, Mirae Asset Sekuritas Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/278/3187007/ihsg_sesi_i-t2KI_large.jpg
IHSG Sesi I Naik ke 8.517, Usai Data Inflasi dan Surplus Neraca Dagang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/278/3186974/ihsg_menguat-HOZu_large.jpg
IHSG Dibuka Menguat ke 8.541 pada Awal Desember
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/278/3186794/ihsg-ZMya_large.jpg
IHSG Awal Desember 2025 Diprediksi ke 8.600, Cermati Saham Ini
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement