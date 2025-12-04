IHSG Hari Ini Ditutup Menguat ke 8.640

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat 0,33 persen ke level 8.640 pada sesi penutupan perdagangan sore ini, Kamis (4/12/2025).

Untuk diketahui, pada sesi pembukaan di pagi hari tadi, IHSG juga berada di zona hijau di level 8.646, sempat menyentuh level tertinggi di 8.650 dan level terendah di 8.606.

Volume perdagangan tercatat di 50,5 miliar lembar saham dengan nilai transaksi Rp21,1 triliun. Adapun frekuensi yang terjadi sebanyak 2,7 ribu kali. Dan dari sisi market cap atau kapitalisasi pasar mencapai Rp15,8 triliun.

Sebanyak 378 saham mengalami kenaikan dan 319 saham mengalami penurunan. Kemudian 259 saham lainnya mengalami stagnan atau tidak berubah.

Dari sisi sektoral, sektor energi menguat 0,41 persen. Kemudian sektor nonsiklikal melemah 0,02 persen. Sektor siklikal naik 1,41 persen. Sektor keuangan terkoreksi 0,37 persen. Sektor infrastruktur naik 1,84 persen.

Sektor properti naik 0,27 persen. Sektor bahan baku melemah 0,66 persen. Sektor transportasi naik 1,10 persen Sektor industri menguat 4,78 persen. Sektor teknologi naik 0,01 persen dan sektor kesehatan naik 1,52 persen.