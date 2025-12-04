Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Hari Ini Ditutup Menguat ke 8.640

Tangguh Yudha , Jurnalis-Kamis, 04 Desember 2025 |16:43 WIB
IHSG Hari Ini Ditutup Menguat ke 8.640
IHSG Ditutup Menguat (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat 0,33 persen ke level 8.640 pada sesi penutupan perdagangan sore ini, Kamis (4/12/2025).

Untuk diketahui, pada sesi pembukaan di pagi hari tadi, IHSG juga berada di zona hijau di level 8.646, sempat menyentuh level tertinggi di 8.650 dan level terendah di 8.606.

Volume perdagangan tercatat di 50,5 miliar lembar saham dengan nilai transaksi Rp21,1 triliun. Adapun frekuensi yang terjadi sebanyak 2,7 ribu kali. Dan dari sisi market cap atau kapitalisasi pasar mencapai Rp15,8 triliun.

Sebanyak 378 saham mengalami kenaikan dan 319 saham mengalami penurunan. Kemudian 259 saham lainnya mengalami stagnan atau tidak berubah.

Dari sisi sektoral, sektor energi menguat 0,41 persen. Kemudian sektor nonsiklikal melemah 0,02 persen. Sektor siklikal naik 1,41 persen. Sektor keuangan terkoreksi 0,37 persen. Sektor infrastruktur naik 1,84 persen.

Sektor properti naik 0,27 persen. Sektor bahan baku melemah 0,66 persen. Sektor transportasi naik 1,10 persen  Sektor industri menguat 4,78 persen. Sektor teknologi naik 0,01 persen dan sektor kesehatan naik 1,52 persen.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/278/3187749/ihsg_sesi_i-lmES_large.jpg
IHSG Sesi I Naik 0,27 Persen ke Level 8.635
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/278/3187697/ihsg_menguat-DRw1_large.jpg
IHSG Dibuka Menguat ke 8.646, Saham UNTR-MAPI Puncaki Top Gainers
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/278/3187485/ihsg_sesi_i-Tmal_large.jpg
IHSG Sesi I Ditutup Menguat 0,21 Persen ke Level 8.635
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/278/3187444/ihsg-UzA2_large.jpg
IHSG Dibuka Menguat Cetak Rekor Baru, Sentuh Level 8.669
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/320/3187267/ihsg_sesi_i-Og0h_large.jpg
IHSG Sesi I Menguat ke Level 8.604
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/278/3187219/ihsg_menguat-mYkt_large.jpg
IHSG Dibuka Naik ke 8.577, Saham-Saham Ini Menguat
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement