HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Sesi I Naik 0,27 Persen ke Level 8.635

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Kamis, 04 Desember 2025 |13:15 WIB
IHSG Sesi I Naik 0,27 Persen ke Level 8.635
IHSG Sesi I (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat di 8.635 atau naik 0,27 persen pada penutupan sesi pertama perdagangan Kamis (4/12/2025).

Sepanjang sesi I, IHSG bergerak di rentang 8.606,90 hingga 8.650,30, dengan posisi pembukaan di 8.646,65.

Aktivitas transaksi mencapai 29,30 miliar saham dengan nilai Rp11,89 triliun. Frekuensi tercatat 1,645 juta kali, sementara jumlah saham yang naik sebanyak 348, turun 317, dan stagnan 291.

Indeks-indeks utama ikut bergerak positif, termasuk LQ45, JII, ISSI, dan IDX30.

Dari sisi sektoral, penguatan IHSG ditopang oleh sektor infrastruktur dan sektor industri yang memimpin kenaikan sepanjang sesi I.

Sektor energi juga bergerak positif. Sebaliknya, sektor barang baku dan sektor non-siklikal berada di zona merah.

 

