IHSG Sesi I Menguat ke Level 8.604

JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat pada penutupan sesi pertama perdagangan Selasa (2/12/2025). IHSG parkir di level 8.604 usai naik 55,80 poin atau 0,65 persen dibanding penutupan sesi sebelumnya.

Kenaikan indeks terjadi sejak bel pembukaan di level 8.577, kemudian sempat menyentuh titik tertinggi intraday pada 8.616,92 sebelum bergerak stabil di kisaran level 8.600 hingga akhir sesi.

Aktivitas perdagangan juga terpantau ramai. Total volume transaksi mencapai 23,95 miliar saham dengan nilai transaksi Rp12,02 triliun. Frekuensi perdagangan tercatat 1,596 juta kali.

Dari total saham yang diperdagangkan, 394 saham menguat, sementara 265 melemah dan 297 lainnya stagnan.

Beberapa sektor turut menopang penguatan indeks. Sektor industri tumbuh paling signifikan setelah menguat 3,02 persen, disusul sektor infrastruktur yang naik 1,42 persen, serta sektor transportasi yang menguat 1,21 persen.

Di sisi lain, sektor teknologi dan kesehatan justru mengalami pelemahan. Indeks teknologi terkoreksi 0,50 persen, sedangkan sektor kesehatan turun 1,04 persen.

Mayoritas indeks utama juga bergerak positif. LQ45 naik 0,35 persen menjadi 854,13, sementara Jakarta Islamic Index (JII) menguat 0,78 persen ke level 586,52. Indeks IDX Quality 30 dan IDX High Dividend 20 pun berada di zona hijau.