Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

IHSG Sesi I Menguat ke Level 8.604

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Selasa, 02 Desember 2025 |12:49 WIB
IHSG Sesi I Menguat ke Level 8.604
IHSG Sesi I (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat pada penutupan sesi pertama perdagangan Selasa (2/12/2025). IHSG parkir di level 8.604 usai naik 55,80 poin atau 0,65 persen dibanding penutupan sesi sebelumnya.

Kenaikan indeks terjadi sejak bel pembukaan di level 8.577, kemudian sempat menyentuh titik tertinggi intraday pada 8.616,92 sebelum bergerak stabil di kisaran level 8.600 hingga akhir sesi.

Aktivitas perdagangan juga terpantau ramai. Total volume transaksi mencapai 23,95 miliar saham dengan nilai transaksi Rp12,02 triliun. Frekuensi perdagangan tercatat 1,596 juta kali.

Dari total saham yang diperdagangkan, 394 saham menguat, sementara 265 melemah dan 297 lainnya stagnan.

Beberapa sektor turut menopang penguatan indeks. Sektor industri tumbuh paling signifikan setelah menguat 3,02 persen, disusul sektor infrastruktur yang naik 1,42 persen, serta sektor transportasi yang menguat 1,21 persen.

Di sisi lain, sektor teknologi dan kesehatan justru mengalami pelemahan. Indeks teknologi terkoreksi 0,50 persen, sedangkan sektor kesehatan turun 1,04 persen.

Mayoritas indeks utama juga bergerak positif. LQ45 naik 0,35 persen menjadi 854,13, sementara Jakarta Islamic Index (JII) menguat 0,78 persen ke level 586,52. Indeks IDX Quality 30 dan IDX High Dividend 20 pun berada di zona hijau.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/278/3187219/ihsg_menguat-mYkt_large.jpg
IHSG Dibuka Naik ke 8.577, Saham-Saham Ini Menguat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/278/3187047/keuangan-0cSa_large.jpg
Heboh Nasabah Kehilangan Rp71 Miliar, Mirae Asset Sekuritas Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/278/3187007/ihsg_sesi_i-t2KI_large.jpg
IHSG Sesi I Naik ke 8.517, Usai Data Inflasi dan Surplus Neraca Dagang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/278/3186974/ihsg_menguat-HOZu_large.jpg
IHSG Dibuka Menguat ke 8.541 pada Awal Desember
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/278/3186794/ihsg-ZMya_large.jpg
IHSG Awal Desember 2025 Diprediksi ke 8.600, Cermati Saham Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/278/3186356/mnc_sekuritas-VTcB_large.jpg
MNC Sekuritas Dukung Acara Edukasi Reksa Dana di Universitas Pancasila Bersama Berdikari Manajemen Investasi
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement