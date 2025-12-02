IHSG Dibuka Naik ke 8.577, Saham-Saham Ini Menguat

Selasa, 02 Desember 2025 |09:28 WIB

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat 28,82 poin atau 0,34 persen ke level 8.577,6 pada perdagangan pagi ini. Indeks terus bergerak naik, adapun pada pukul 09.10 WIB, IHSG tercatat naik 0,42 persen atau 36,32 poin ke level 8.585.

Pada perdagangan Selasa (2/12/2025), total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 4,61 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp2,38 triliun dan ditransaksikan sebanyak 332.346 kali.

Adapun, sebanyak 286 saham harganya naik, 232 saham harganya turun dan 180 saham lain harganya stagnan.

Sektor teknologi naik 0,10 persen, sektor energi naik 0,61 persen, sektor bahan baku naik 0,55 persen, sektor transportasi naik 0,25 persen, sektor industri naik 0,97 persen, sektor keuangan naik 0,40 persen, sektor siklikal naik 0,56 persen dan sektor non siklikal naik 0,21 persen. Sedangkan sektor infrastruktur turun 0,07 persen, sektor kesehatan turun 0,60 persen dan sektor properti turun 0,14 persen.

Tiga jajaran saham top gainers terdapat saham PT Sidomulyo Selaras Tbk (SDMU) yang naik 28,26 persen ke level Rp118, PT Optima Prima Metal Sinergi Tbk (OPMS) naik 18,21 persen ke level Rp189 dan PT Black Diamond Resources Tbk (COAL) naik 16,96 persen ke level Rp131.

Sedangkan pada daftar top losers, saham PT Champion Pacific Indonesia Tbk (IGAR) turun 6,80 persen ke level Rp685, PT Cipta Selera Murni Tbk (CSMI) turun 6,03 persen ke level Rp218 dan PT Wahana Inti Makmur Tbk (NASI) turun 5,83 persen ke level Rp113.

